Akne hangi bölgede neye işaret?

Doğru cilt bakımı alışkanlıkları edinin

* Alkali sabunlarla ve sık aralıklarla cilt temizliği yapmak derinin pH'ını değiştirerek akne gelişiminde rol oynayan bakterilerin artışına, deri bariyerinin bozulmasına ve yağ bezlerinin daha fazla çalışmasına yol açabiliyor. Dolayısıyla cildinizi günde en fazla 2 kez, cilt pH'ına uygun jel ya da köpük formunda bir temizleyici ile yıkayın.



* Yüzü sert cisimler ile ovalamak ya da yıkamak mekanik travma ile inflamatuar lezyonları arttırabiliyor. Bu nedenle cildinizi tahriş eden sert peelingler kullanmayın.