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Akmerkez, 2017 yılında başlattığı Terasta Tarım Projesi'nde, 'Ek Biç Ye İç' ile iş birliğine gittiğini duyurdu.

750 metrekarelik terasta hayata geçirilen proje kapsamında, kentsel tarımın püf noktalarının anlatılacağı gönüllü programına ücretsiz olarak kayıt olunabildiği kaydedildi.

Etkinliğin her Çarşamba günü 16.00’dan sonra Ek Biç Ye İç permakültür uzmanları ile gerçekleştirildiği, katılımcıların da Akmerkez Üçgen Teras’ta buluşmak üzere kendi programlarını oluşturduğu bildirildi.

Yaz boyunca devam edecek gönüllü programında, fide ekimi, kompost hazırlama, bostan düzenleme, tohum ayıklama ve bahçe bakımı ve diğer teknik bilgilerin paylaşılacağı bilgisi verildi.