AKM'de tiyatro şenliği

AYDINLIKEVLER

27 AĞUSTOS- 21.00- TÜRK TELEKOM OPERA SALONU

Yılmaz Erdoğan'ın 20 yıl aradan sonra kaleme aldığı tiyatro oyunu ‘Aydınlıkevler’ 27 Ağustos Salı günü 21.00’de Türk Telekom Opera Salonunda tiyatroseverler ile buluşacak. Yönetmenliğini Serdar Biliş'in üstlediği oyunun başrollerinde Salih Bademci ve Demet Akbağ yer alıyor. Burak Dakak, Sinem Ünsal, Nebi Tolga Yılmaz, Sevda Baş, Barkın Sarp, Ömer Güneş, Zeynep Kiraz Tosun rol alıyor.

ZENGİN MUTFAĞI

28 AĞUSTOS- 21.00- TÜRK TELEKOM OPERA SALONU

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Ünlü sanatçı Şener Şen, Das Das prodüksiyonu olan ‘Zengin Mutfağı’ adlı oyunla 28 Ağustos'ta AKM Türk Telekom Opera Salonunda izleyicilerle buluşacak. Vasıf Öngören’in yazdığı ve Şener Şen ile Doğu Yaşar Akal’ın yönettiği bu oyun, Türkiye'nin en büyük işçi hareketlerinden biri olan 15-16 Haziran 1970 olaylarını, zengin bir ailenin mutfağı üzerinden anlatıyor. Oyun, hizmet etmekten başka bir şey düşünemeyen köşk çalışanlarının, gözlerinin önünde gelişen olaylar karşısında kayıtsız kalamayışını ve toplumdaki değişimden nasıl etkilendiklerini eğlenceli bir dille sahneye taşıyor. 1978 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları’nda ilk kez sahnelenen ve Şener Şen’in aşçı Lütfü Usta’yı canlandırdığı oyun, 40 yıl aradan sonra yeniden genç oyuncu kadrosuyla izleyiciyle buluşuyor. Oyuncu kadrosunda, Lütfü Usta rolünde Şener Şen'in yanı sıra Gizem Ergün, Onay Kaya, Uğur Arda Başkan ve Kutay Sandıkçı yer alıyor.