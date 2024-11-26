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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Akın Sevgör'den ‘Reveries’ Zorlu PSM'de

        Akın Sevgör'den ‘Reveries’ Zorlu PSM'de

        Ülkemizin neo-klasik müzik türündeki en parlak ve yaratıcı isimlerinin başında anılan Akın Sevgör, 2021 yılından beri aralıklarla yaptığı pastoral çalışmaları içeren yeni albümü 'Reveries' ile 4 Aralık'ta Zorlu PSM %100 Studio'ya konuk oluyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.11.2024 - 18:38 Güncelleme: 26.11.2024 - 18:38
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        Akın Sevgör'den 'Reveries' Zorlu PSM'de
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        Ülkemizin neo-klasik müzik türündeki en parlak ve yaratıcı isimlerinden biri olarak tanınan Akın Sevgör, müzikseverleri büyüleyen yenilikçi projelerine bir yenisini daha ekliyor. 2021 yılından bu yana aralıklarla üzerinde çalıştığı ve pastoral esintiler taşıyan yeni albümü ‘Reveries’, duygusal derinliği ile dinleyicilerine eşsiz bir müzik deneyim sunmak üzere 4 Aralık akşamı Zorlu PSM %100 Studio’da dinleyicilerle buluşuyor.

        ‘Reveries’, Sevgör’ün doğadan ilham alan bestelerini, güçlü duygusal hikayelerle buluşturuyor ve neo-klasik müziğe getirdiği yenilikçi yaklaşımı ve sıra dışı estetiğiyle dikkat çekiyor. Müzikal kariyerinde sınırları zorlamayı seven Akın Sevgör, sahne performanslarında görsel ve işitsel bir bütünlük yakalamayı hedefliyor. 4 Aralık’ta gerçekleşecek bu unutulmaz gecede, hem albümde yer alan parçalar hem de Sevgör’ün önceki projelerinden sevilen eserler seslendiriliyor. Müzikseverlerin kaçırmaması gereken bu etkinlik, %100 Studio’nun samimi ve etkileyici atmosferinde gerçekleşerek tüm müzikseverleri bu özel geceye tanık olmaya davet ediyor.

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        #Akın Sevgör
        #Zorlu PSM
        #konser
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