Akın Gürlek kimdir? Yeni İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in biyografisi ve hayatı
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle bazı illerin başsavcılaroı değişti. İstanbul Cumhruiyet Başsavıcılığına Akın Gürlek atandı. Bu gelişme sonrası Akın Gürlek'in kariyeri ve hayatı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Gürlek, daha önce Adalet Bakan Yardımcısı olarak görev yapıyordu. Peki, Akın Gürlek kimdir? Yeni İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek kaç yaşında, nereli, daha önce hangi görevlerde bulundu?
- 1
Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK), boş bulunan 8 Yargıtay üyeliği için seçim yapıldı. Yargıtay üyeliklerine seçilen başsavcı, başsavcıvekilleri ve hakimlerin yerine HSK tarafından daha sonra atama yapıldı. HSK kararnamesiyle, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına Akın Gürlek getirildi. Peki Akın Gürlek kimdir, kaç yaşında, nereli, daha önce hangi görevlerde bulundu? İşte, Yeni İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek biyografisi ve hayatı…
- 2
YENİ İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCISI AKIN GÜRLEK OLDU!
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından, Yargıtay ve Danıştay üyelikleri için yapılan seçim sonrası boş kalan il ve ilçe başsavcılıkları ile başkanlıklara atamalar yapıldı.
HSK kararnamesine göre, Yargıtay üyeliğine seçilen Şaban Yılmaz'ın yerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek getirildi.
- 3
AKIN GÜRLEK KİMDİR?
1982 yılında Nevşehir'de doğan Akın Gürlek, 2005 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Hâkim olarak çeşitli il ve ilçelerde görev yaptı.
Gürlek, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevini yürütmekteyken 01 Haziran 2022 tarihinde Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak atandı.
Akın Gürlek, evli ve 1 çocuk babasıdır.
- 4