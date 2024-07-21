Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Akın Akınözü'nden annesi Özlem Akınözü'nün cenazesine dair açıklama geldi: Cenazesine dair detaylar belli oldu! Son dakika magazin haberleri

        Akın Akınözü'nden annesinin cenazesine dair açıklama geldi

        Akın Akınözü, kendisi gibi oyuncu olan annesi Özlem Akınözü'nü dün kaybetmişti. Oyuncu, annesinin yarın Vadistanbul Camii'nde kılınacak ikindi namazını müteakiben Yeni Ayazağa Mezarlığı'nda toprağa vereceklerini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.07.2024 - 16:23 Güncelleme: 21.07.2024 - 16:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Oyuncu Özlem Akınözü, uzun süredir mücadele ettiği hastalığa yenilerek 59 yaşında hayata dün veda etti.

        • 2

          Anne acısıyla sarsılan Akın Akınözü, annesinin cenazesine dair detayları sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı.

        • 3

          33 yaşındaki oyuncu; "Biricik annem Özlem Akınözü'nü, 22 Temmuz 2024 Pazartesi günü Vadistanbul Camii'nde kılınacak ikindi namazına müteakiben Yeni Ayazağa Mezarlığı'ndan (3. kapı) son yolculuğuna uğurlayacağız" ifadelerini kullandı.

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ukrayna Büyükelçisi Bodnar Habertürk'e konuştu
        Ukrayna Büyükelçisi Bodnar Habertürk'e konuştu
        "Gizli Servis Trump'ın koruma taleplerini reddetti"
        "Gizli Servis Trump'ın koruma taleplerini reddetti"
        Otomobil göle uçtu! Bir aile yok oldu
        Otomobil göle uçtu! Bir aile yok oldu
        İstanbul'da tedirgin eden bina: "Her tramvay geçtiğinde sallanıyor"
        İstanbul'da tedirgin eden bina: "Her tramvay geçtiğinde sallanıyor"
        Karı-kocaya sokak ortasında kanlı pusu!
        Karı-kocaya sokak ortasında kanlı pusu!
        İlkel teleferikte akıma kapıldı!
        İlkel teleferikte akıma kapıldı!
        TÜRKSAT 6A test yörüngesine yerleşti
        TÜRKSAT 6A test yörüngesine yerleşti
        Fenerbahçe, En-Nesyri'yi bekliyor!
        Fenerbahçe, En-Nesyri'yi bekliyor!
        4 lezzetimiz listede... En popüler salatalar!
        4 lezzetimiz listede... En popüler salatalar!
        İstanbul'da sıcak hava ve yüksek nem etkili oluyor: O ilçe yüzde 99 ile rekor kırdı
        İstanbul'da sıcak hava ve yüksek nem etkili oluyor: O ilçe yüzde 99 ile rekor kırdı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC dönüşü konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC dönüşü konuştu
        Mavi ekran krizinin ardından...
        Mavi ekran krizinin ardından...
        124 yıl sonra eşit olimpiyat
        124 yıl sonra eşit olimpiyat
        "Emeklilerimizin daima yanındayız"
        "Emeklilerimizin daima yanındayız"
        Dondurma yanlışlıkla mı icat edildi?
        Dondurma yanlışlıkla mı icat edildi?
        Amrabat'tan flaş karar!
        Amrabat'tan flaş karar!
        Âşıklardan yeni pozlar
        Âşıklardan yeni pozlar
        Kimdi bu kolcular?
        Kimdi bu kolcular?
        Dondurma boğaz ağrısına yol açar mı?
        Dondurma boğaz ağrısına yol açar mı?
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Habertürk Anasayfa