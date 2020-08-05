Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla "Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi ve Eylem Planı"na ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Genelgede, ulaştırma altyapılarının ülkelerin ekonomik gelişimini ve refah seviyesini etkileyen en önemli unsurlardan biri olduğu belirtilerek, bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmelerin, toplumun ulaşım anlayışı ve tarzında yeni eğilimlerin ortaya çıkmasına ve beklentilerin oluşmasına neden olduğu vurgulandı.
Ortaya çıkan bu eğilim ve beklentilerin karşılanmasında akıllı ulaşım sistemlerinin önemli rol oynadığına dikkati çekilen genelgede, "Seyahat sürelerinin azaltılması, trafik güvenliğinin artırılması, mevcut yol kapasitelerinin etkin ve verimli kullanılması, hareketliliğin artırılması, enerji verimliliği sağlanarak ülke ekonomisine katkı sağlanması ve çevreye verilen zararın azaltılması gibi amaçlar doğrultusunda geliştirilen, kullanıcı-araç-altyapı-merkez arasında çok yönlü veri alışverişi ile izleme, ölçme, analiz ve kontrol mekanizmalarını içeren AUS, ulaşımın izlenmesi, analizi ve yönetimi için bilgi ve iletişim teknolojilerinden faydalanmaktadır. Dolayısıyla teknolojide yaşanan gelişmeler doğrudan AUS'u etkilemekte ve yeni AUS uygulamalarının ortaya çıkmasına neden olmaktadır" ifadelerine yer verildi.
Genelgede, teknolojik gelişmelerin yanı sıra hızlı kentleşme, araç sayılarındaki artış, artan nüfusla birlikte toplu taşımaya olan gereksinim ve benzeri gelişmelerin, AUS alanında hazırlanan ve 25 Ekim 2014'te Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Strateji Belgesi ve eki Eylem Planı'nda güncelleme yapılmasını ihtiyaç haline getirdiğine işaret edilerek, şunlar kaydedildi:
"Bu itibarla 'İleri bilişim teknolojileri ile Türkiye'de insan ve çevre odaklı ulaşım sistemi' vizyonuyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan 'Ulusal AUS Strateji Belgesi ve 2020-2023 Eylem Planı' Bakanlığın resmi internet adresinde yayımlanacaktır. Ülkemizde tüm ulaşım modlarına entegre, güncel teknolojileri kullanan, yerli ve milli kaynaklardan yararlanan, verimli, güvenli, etkin, yenilikçi, dinamik, çevreci, katma değer sağlayan ve sürdürülebilir akıllı bir ulaşım ağı oluşturmak amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan 'Ulusal AUS Strateji Belgesi ve 2020-2023 Eylem Planı' kapsamı dahilindeki tüm kamu kurum ve kuruluşları üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirecektir. Bilgilerini ve gereğini rica ederim."
Konuya ilişkin daha önce yayımlanan "2015/20 sayılı Genelge" de yürürlükten kaldırıldı.
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