14 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bilgi teknolojileri şirketi Netaş, dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında geliştirdiği akıllı şehir uygulamalarına Nesnelerin İnterneti (IoT) Platformu üzerinde bulut temelli çalışan akıllı otomatik sayacı ekledi.
Su tüketiminde kayıp kaçakların önüne geçilmesine odaklanan NEOS Hydro, yaptığı veri analiziyle tüketim hareketlerinden yola çıkarak sabit su tüketimi miktarını tespit ediyor. Akıllı sayaç, olası kayıp kaçak durumunda tüketimdeki aşırılıktan yola çıkarak alarm sistemi ile kullanıcıya bildirimde bulunuyor.
PİLOT UYGULAMA BAŞLADI
İlk olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde pilot olarak uygulanmaya başlayan NEOS Hydro ile belediyelerin yanı sıra havaalanları, marinalar gibi su tüketiminin yoğun olduğu işletmeler ile diğer kamu, kuruluş ve özel şirketler hedefleniyor. Şirket, geliştirdiği bu akıllı şehir uygulamasını, Orta Asya ve Kuzey Afrika başta olmak üzere yurt dışına ihraç etmeye hazırlandığını da duyurdu.
2020 yılı itibariyle şehirlerin dünya nüfusunun yüzde 75’ini barındırmasının beklendiğine dikkat çeken Netaş Ar-Ge Genel Müdür Vekili Bülent Kemal Mutlu, “Şehirlerde artan nüfus, daha fazla hava kirliliği, daha fazla enerji kaybı, daha fazla atık sorunu oluşturuyor. Azalan kaynakların en temel ihtiyaçlara etki etmeye başladığı noktada da tasarrufu ve verimliliği artıran akıllı şehir uygulamalarına gereksinim artıyor” dedi.
‘TÜRKİYE’DE YARISI KAYIP KAÇAK İLE İSRAF OLUYOR’
Mutlu, “Akıllı toplu taşıma sistemleri, enerji tasarrufu sağlayan binalar, çevre ve atık yönetimi gibi basit uygulamalarla 2050 yılına kadar yaklaşık 22 trilyon dolar tasarruf sağlanabileceği tahmin ediliyor. Raporlara göre, akıllı teknoloji yatırımlarıyla su tüketiminin yüzde 30’a kadar düşürülmesi mümkün. Bizim de hedefimiz ülkemizde yüzde 50 ila 55’i kayıp kaçak yoluyla israf olan su kaynaklarımızı korumak” diye konuştu.
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