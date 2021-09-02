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Uyurken TIR yanmaya başladı!

Bursa'da, meydana gelen olayda park halindeki TIR'ın içinde uyurken çıkan yangını son anda fark eden sürücü saniyelerle ölümden kurtuldu. TIR'da saniyeler içinde çıkan yangın hemen yanında park halinde olan TIR'a sıçradı. Sürücünün kurtulma anı ve yangın bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı

02.09.2021 - 09:43 | Güncelleme: ABONE OL
AKILALMAZ OLAY! Son dakika: Uyurken TIR yanmaya başladı! - VİDEO HABER
Uyurken TIR yanmaya başladı!
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İHA

Bursa İnegöl'de dün saat 17.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Tandoğan Caddesi üzerindeki otoparkta insanı şoke eden bir olay meydana geldi. Sürücü Bekir Özdemir (45), 70 BH 416 plakalı TIR'ı otoparka park etti.

ŞOFÖR KABİNİ YANMAYA BAŞLADI

İHA'da yer alan habere göre sürücü, TIR'ın şoför kabininde uykuya daldı. Bir süre sonra TIR'ın şoför kabininde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü.

YANGIN ÖBÜR TIR'A DA SIÇRADI

Yangını fark eden sürücü saniyelerle araçtan çıkarak kurtuldu. Sürücü, 50 metre ilerdeki itfaiye istasyonu ekiplerinden destek istedi. O sırada yangın büyüyerek TIR'ın yanında park halinde olan 34 EU 2903 plakalı TIR'a sıçradı.

YANGIN ANI KAMERAYA YANSIDI

İtfaiye ekipleri, kısa sürede alevlere müdahale ederek yangını büyümeden söndürdüler. Yangın sonucu 2 araçta da hasar oluştu.

Yangının çıkma anı, sürücünün kurtulduğu anlar bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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