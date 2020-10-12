DHA

Olay, Muratpaşa ilçesi, Şarampol Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. 3 kadın, aralarına aldıkları bir kadını tekme tokat dövmeye başladı.

DHA'nın haberine göre, o sırada kavgaya katılmak için hamle yapan bir başka kadını ise kızı olduğu değerlendirilen genç, kolundan tutarak durdurmaya çalışsa da başarılı olamadı. 4 kadın, aralarına aldıkları kadını tekme tokat darbetti.

Bu sırada kadınların kavgasını cep telefonuyla görüntüleyen kişi, "Ayırsanıza arkadaş, hayır adamlar neden ayırmıyor" diyerek tepki gösterdi.