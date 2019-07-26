Muğla'da veteriner hekim Özlem Çelik, gece saat 02.30 sıralarında, bir ineğe sezaryenle doğum yaptırmak için Seydikemer'in kırsal Ortaköy Mahallesi'ndeki bir hayvan damına gitti. Doğum yapacak ineğin yanına, aydınlatma için seyyar lamba çekildi.

AKIMA KAPILIP YERE YIĞILDI

DHA'da yer alan habere göre bekar olan, 5 yıllık veteriner Çelik, ineğe sezaryanle doğum yatırdı. Doğumun ardından seyyar lambanın kablosuna temas edince, kaçak nedeniyle elektrik akımına kapılıp, yere yığıldı.

MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

Hayvan damının sahibinin durumu bildirmesi üzerine gelen 112 Acil Servis ambulansı ile Fethiye'deki bir özel hastaneye kaldırılan Çelik, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Çelik'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.