İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ve Suç Analiz Büro Amirliği ekipleri, 28 Eylül günü Konak ilçesinde meydana gelen otomobil hırsızlığı ile ilgili çalışma gerçekleştirdi.

ÇAY KAŞIĞINDAN APARAT YAPTI

İHA'da yer alan habere göre olay hakkında teknik ve fiziki takip yürüten ekipler, olayı gerçekleştiren şüphelinin İ.C. olduğunu ve araçları çalıştırmak için çay kaşığından kendisine özel bir aparat ürettiğini tespit etti.