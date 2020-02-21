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Meral Yıldız'ın haberine göre olay 20 Şubat tarihinde Van’ın İpekyolu ilçesi Bostaniçi Mahallesi Kıratlı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre müstakil bir binanın bahçesinde elinde silah ve el feneri olan bir kişinin olduğu yönünde polise ihbar yapıldı.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri belirtilen adreste inşaat halinde olan binanın çevresinde bulunan güvenlik kameralarını inceledi.

KÖPEĞİ SİLAHLA VURMUŞLAR

Yapılan incelemede, elinde uzun namlulu silah ve el feneri olan iki kişinin bir süre binanın bahçesinde bulunduğu ve dere yatağına doğru gittikleri görüldü. Ekiplerin çevrede yaptıkları araştırmada yerde yoğun kan izleri olduğu tespit edildi. Kan izleri takip edilerek ateşli silah ile yaralandığı anlaşılan bir köpek bulundu.

YARALI KÖPEK TEDAVİYE ALINDI

Yaralı olarak bulunan köpeğin tedavisi için Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ekiplerine bilgi verildi. Olay yerine gelen ekipler yaralı köpeği götürerek tedavi altına aldı. Polis ekipleri olayı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.