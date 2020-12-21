Akfen GYO, 177.7 milyon Euro kredi borcunu yeniden yapılandırmak için mutabakat sağladı

Reuters

Şirket tarafından Cuma akşamı yapılan açıklamaya göre koronavirüs salgınının turizm sektörüne olumsuz etkileri ve Akfen GYO'nun otellerinin gelirlerinde yarattığı düşüş nedeniyle borç yeniden yapılandırmasına gidildi.

Akfen GYO 2015 yılında Credit Europe Bank NV Hollanda, Credit Europe Bank Ltd Rusya ve Fibabanka'dan aldığı 10 yıl vadeli 220 milyon euro kredinin mevcut borç tutarı olan 177.7 milyon Euro'yu 10 yıl vadeli olarak yeniden yapılandırmak için mutabakata vardı.