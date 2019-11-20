Akfen Holding’in 2 yıl vadeli ve 3 ayda bir kupon ödemeli olarak yapılan 200 milyon TL tahvil ihracı 20 Kasım 2019 tarihinde Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla gerçekleştirildi.

150 milyon TL olarak planlanan tahvil ihracında çok sayıdaki yatırımcıların yoğun ilgisiyle 200 milyon TL’lik satış yapıldığı bildirildi. 2010 yılından bu yana 9 yılda dokuzuncu tahvil ihracına çıkan Akfen Holding'in bu işlemlerin sonunda 1.4 milyar TL’lik ihraca imza attığı açıklandı.

Yapılan açıklamaya göre, tamamı Türkiye’de olmak üzere 2018 yılında 5.6 milyar TL’lik yatırımı hayata geçiren, 2019–2020 yıllarında çeşitli projelerle yapacağı yaklaşık 10 milyar TL’lik yatırımı tamamlayacağını duyuran Akfen Holding, tahvil ihracıyla birlikte elde edeceği kaynağı gelecek yılların yatırımları için kullanmayı planlıyor.

'GELEN TALEP MİKTARI ARTIRDI'

Akfen Holding’in 2 yıl vadeli ve 3 ayda bir kupon ödemeli olan 200 milyon TL’lik tahvil ihracının ilgi gördüğünü ifade eden Akfen Holding Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CFO) Gülbin Uzuner Bekit, "150 milyon TL’lik bir tahvil ihracı planladık. Ancak gelen talep ile ihraç miktarımızı arttırıp 200 milyon TL ile sınırlayarak tahvil satışını gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

Akfen 2010 yılında 100 milyon TL, 2011’de 80 milyon TL, 2012’de 200 milyon TL, 2014’te 400 milyon TL, 2017’de 450 milyon TL ve bugün tamamlanan tahvil ihracı ile de 200 milyon TL’lik ihraç gerçekleştirdiği belirtildi.