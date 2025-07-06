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        Haberler Sağlık Akdeniz Üniversitesi organ nakillerinde kullanılan ilaç ve malzemelerin üretimi için çalışacak | Sağlık Haberleri

        Akdeniz Üniversitesi organ nakillerinde kullanılan ilaç ve malzemelerin üretimi için çalışacak

        Dünyada nakil çeşitliliğiyle öne çıkan Akdeniz Üniversitesi Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Merkezi, organ nakillerinde kullanılan ilaç ve malzemelerin üretimi için çalışmalara ağırlık verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2025 - 11:51 Güncelleme: 06.07.2025 - 11:51
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        Akdeniz Üniversitesi organ nakillerinde kullanılan ilaç ve malzemelerin üretimi için çalışacak
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        "İlklerin merkezi" olarak ifade edilen merkezde, dünyanın ilk kadavradan rahim, Türkiye'nin ilk yüz ve çift kol nakillerinin yanı sıra böbrek, karaciğer, kalp, pankreas gibi nakiller yapılıyor.

        Her yaş grubundan hastaya kadavra veya canlı vericili organ nakillerinin yapıldığı Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Merkezi, her yıl çok sayıda hastanın yaşama umudu oluyor.

        Kurulduğu günden bu yana binlerce organ bekleyen hastayı sağlığına kavuşturan merkezde, özellikle son yıllarda ameliyatların yanı sıra organ nakillerinde kullanılan ilaç ve malzemelerinin üretimi için çalışmalara da ağırlık verildi.

        "EN ÇEŞİTLİ NAKİLLERİN YAPILDIĞI MERKEZİZ"

        Dünyada kadavradan ilk rahim naklini, Türkiye'nin ilk yüz ve çift kol nakillerini ekibiyle yapan Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan, organ bağışı konusunda biraz daha farkındalık oluşturulması gerektiğini söyledi.

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        Merkezin dünyada en çeşitli nakil yapılan yer olduğuna dikkati çeken Özkan, "Dünyada yapılıp da bizde yapılmayan bir nakil olmasın istiyoruz. Türkiye'de de Avrupa'da da çok iyi durumdayız" dedi.

        Özkan, nakilleri yaparken sadece sayı olarak bakmadıklarını, en iyisini yapmak için çaba gösterdiklerini kaydetti.

        Bunun için nakil öncesi hastanın iyi seçimi, ameliyata iyi hazırlanması, operasyon sonrası takiplerinin yapılmasına çok özen gösterdiklerini vurgulayan Özkan, şöyle konuştu: "Ameliyatlardan sonra nakil hastaları için kullandığımız ilaçların ve diğer malzemelerin altyapılarının ülkemizde yerli ve milli olması için de çalışıyoruz. Artık çok güzel laboratuvarlarımız var. Ülkemizde laboratuvar, araştırma kısmına da önem verilmeye başlandı. Biz de öncü olmaya çalışıyoruz. Güzel çalışmalarımız var. Yıllar içerisinde artık o ilaçları, malzemeleri sadece satın alan değil, dünyaya da ihraç edebilen bir ülke haline gelmek istiyoruz. Biz sadece klinik uygulama değil, arka planını da yapmaya çalışıyoruz."

        "RAHİM NAKLİNE ÇOK TALEP VAR"

        Özkan, böbrek nakli kadar da rahim nakli için de bekleyen hastanın olduğunu belirtti.

        Yüzlerce hastanın rahim nakli için beklediğine dikkati çeken Özkan,"Dünyada bu nakli başlatan ülkeyiz. Mevzuatla ilgili altyapının oluşması gerekiyor. Yakın zamanda bu ameliyatlar da bir böbrek, karaciğer, kalp nakli gibi artık rutine inecektir" dedi.

        Merkezde çalışmalarının aralıksız sürdüğünü dile getiren Özkan, bu kapsamda çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

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