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        Haberler Sağlık Akdeniz Üniversitesi Hastanesine rahim nakli için 250 başvuru yapıldı | Sağlık Haberleri

        Akdeniz Üniversitesi Hastanesine rahim nakli için 250 başvuru yapıldı

        Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, üniversite hastanesine rahim nakli için 250 kadının başvurduğunu belirterek, mevzuat olmadığı için canlıdan nakil yapamadıklarını, kadavradan nakil için ise özel izin gerektiğini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 16:26 Güncelleme: 07.11.2024 - 16:26
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        Rahim nakli için 250 başvuru
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        Rektör Özkan, AA muhabirine, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde karaciğer, böbrek, kalp, pankreas gibi nakillerin yanı sıra yüz, kol, rahim gibi nakillerin de başarıyla yapılabildiğini ifade etti.

        Bu kadar nakli yapabilen dünyadaki tek merkez olduklarına dikkati çeken Özkan, bundan dolayı hem yurt dışından hem de Türkiye'den çok sayıda hastanın başvurduğunu kaydetti.

        Hastanenin nakil bekleyenler için adeta bir "umut merkezi" olduğunu dile getiren Özkan, "Listemizde yüz nakli için bekleyen 4, çift kol nakli için bekleyen 40, rahim nakli için başvuran 250 hastamız var" dedi.

        "EKİP OLARAK HAZIRIZ, TECRÜBELİYİZ"

        Özellikle son yıllarda rahim nakli için başvuruların arttığını anlatan Özkan, "Her 5 bin kadından birinin maalesef rahmi yok. Bu kadınların, taşıyıcı annelik dışında anne olma şansları sadece rahim nakli olmalarına bağlı. Yaptığımız iki başarılı ameliyatın ardından doğan iki çocuk rahmi olmayan kadınlar için umut oldu. Biz ekip olarak hazırız, tecrübeliyiz. Dünyada hem yüz hem kol hem de rahim naklinin yapıldığı başka merkez yok. Ameliyatlarımızda bir başarısızlık da olmadı" diye konuştu.

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        Mevzuat olmadığı için canlıdan canlıya nakil yapılamadığını, kadavradan nakil için ise özel izin gerektiğini vurgulayan Özkan, "Mevzuatın olması halinde rahim nakillerini daha hızlı hem canlıdan hem de kadavradan yapabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

        Özkan, rahim naklinin yapılabilmesi için kan uyumunun yeterli olduğunu söyledi.

        Dünyada rahim nakilleri sayısının kol ve yüz nakillerini geçtiğine dikkati çeken Özkan, "Yaptığımız ameliyatın ardından dünyada da 'Ömer Özkan' tekniği ile çok sayıda rahim nakli ameliyatı gerçekleştirildi. Özellikle Amerika ve İsveç'te çok sayıda ameliyat yapıldı" ifadelerini kullandı.

        "YÜZLERCE AMELİYAT YAPTIK AMA RAHİM ÇOK FARKLIYDI"

        Özlenen Özkan, rahim naklini diğer ameliyatlardan çok farklı gördüklerini belirterek, şöyle konuştu: "Yüzlerce ameliyat yaptık ama rahim nakli çok farklıydı. İki kadın anne oldu ve çocuklarına 'Ömer Özkan' ve 'Özlenen' isimlerini koydu. Bizim için de çok anlamlı. Rahim nakli kadavranın yanı sıra canlıdan canlıya da olabiliyor. Yurt içi ve yurt dışından canlı donörleri ile bize başvuran çok sayıda hasta var. Vericiler anne ve kız kardeş olduğu gibi bazen komşu, kuzen ve elti bile oldu. Biz de şaşırdık. Bu başvuralar hem bize hem de Türk sağlık sistemine olan güvenin sonucu."

        Akdeniz Üniversitesi olarak gelecek yıl eylül ayında Dünya Rahim Nakli Kongresi'ne ev sahipliği yapacaklarına değinen Özkan, rahim naklinin gelişiminin nakillerin başladığı yerde masaya yatırılacağını sözlerine ekledi.

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