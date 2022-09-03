Son dakika haberine göre; Akdeniz açıklarında deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de Yunanistan Lasithi'nin 20,1 kilometre, Datça'nın ise 203,79 kilometre açıklarında saat 07.13'te 5,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem, 6.76 kilometre derinlikte gerçekleşti. Yaşanan depremin ardından gözler AFAD-Kandilli son depremler listesine çevrildi. İşte 3 Eylül Cumartesi son depremler verileri...

AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ