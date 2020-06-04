Yamanyılmaz, yazılı açıklamasında, mayıs ayında 650,7 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiklerini, bu dönemde hazır giyim ve konfeksiyonda yüzde 13, yaş meyve sebze ihracatında yüzde 6 artış sağladıklarını belirtti.
Ülke bazında dış satıma ilişkin bilgi veren Yamanyılmaz, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Mayısta en fazla ihracat yaptığımız ülke 71,6 milyon dolar ile Irak oldu. Hollanda 57 milyon dolar ile ikinci, 41,6 milyon dolar ile Almanya üçüncü sırada yer aldı. Bu ayda en fazla ihracat artışı sağladığımız ülkelere baktığımızda ilk sırada yüzde 33 artış ve 35,3 milyon dolar ile ABD'yi görüyoruz. Yüzde 18 artış ve 21,6 milyon dolar ile Romanya, yüzde 17 artış ve 9,7 milyon dolar ile Belçika, yüzde 9 artış ve 34 milyon dolar ile Rusya Federasyonu ihracat performansını artırdığımız diğer ülkeler oldu."
Yamanyılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinin tüm dünyayı etkilediğini anımsatarak, "Koronavirüs salgınının küresel ticaretteki etkileri her geçen gün azalıyor. Haziran ayından itibaren çarkların daha hızlı döneceğine, yılın ikinci yarısında hem üretim hem de ihracat rakamlarının daha olumlu bir seyir izleyeceğine inanıyoruz. AKİB, 2020 yılı ocak-mayıs döneminde 4 milyar 445 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Birliğin son 12 aylık ihracatı ise 12 milyar 47 milyon dolar oldu." değerlendirmesinde bulundu.
Yamanyılmaz, ihracatçı firma sayısının arttığını, AKİB'e katılan 197 yeni ihracatçıyla toplam üye sayısının da 16 bin 731'e çıktığını kaydetti.
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