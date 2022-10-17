Bu zayıflamak isteyenler için çok önemlidir. Çünkü diyet listeleri çoğu zaman can sıkıcı olabilir ve kişileri zorlayabilir. Herkes zayıflarken aynı zamanda keyif almak ve yedikleriyle mutlu olmak ister. İşte Akdeniz diyeti böyle bir diyet türüdür. Bu nedenle hem diyetisyenler hem de diyet yapanlar tarafından çok fazla tercih edilmektedir.
Akdeniz diyeti aslında beslenme alışkanlığı haline dönüşmeye çok uygun bir diyet türüdür. Kısa zamanda kilo verdirmeyi hedefleyen Akdeniz diyeti sayesinde verilen kilolar da hızlı bir şekilde geri alınmaz. Bu içeriğimizde Akdeniz diyeti nedir, nasıl yapılır? Akdeniz diyeti örnek menü listesi konularında ayrıntılı bilgileri sizler için bir araya getirdik. İşte Akdeniz diyeti ile ilgili tüm merak edilenler…
Akdeniz Diyeti Nedir?
Akdeniz diyeti diğer diyet türlerinden çok farklıdır. İçerdiği besinler hem sağlıklı hem de lezzetlidir. Akdeniz diyeti sayesinde diyet işkence olmaktan çıkar ve keyif halini alır. Peki Akdeniz diyeti nedir? Akdeniz ülkelerinin yemekleri ve pişirme tekniklerini içerek bu diyet türü aslında bir beslenme biçimidir. Yalnızca Türkiye’de değil tüm dünyada yaygın bir beslenme türü olan Akdeniz global ismiyle Med beslenme stili gün geçtikçe daha da yaygın hale gelmiştir. Konuyla ilgili yapılan pek çok araştırma bu diyet türünün oldukça sağlıklı ve uygulanabilir olduğunu öne sürer.
Akdeniz Diyeti Nasıl Yapılır?
Akdeniz diyeti nasıl yapılır? Diye merak edenlere öncelikle diyetin içeriğinde zeytinyağlılar, meyveler, sebzeler olduğunu söyleyebiliriz. Bu diyette önemli olan tereyağının hiç tüketilmemesi, kırmızı etin çok fazla olmaması yağ olarak zeytinyağının öne çıkmasıdır.
Akdeniz Diyeti Listesi
Akdeniz diyeti listesi uygulamak isteyenler öncelikle öğünlerine taze meyve ve sebzeleri eklemelidir. Diğer yandan tahıl ürünlerinden esmer ekmek, pirinç, kepekli makarna, yulaf ve keten tohumunu da öğünlerine eklemedirler. Bu diyet listesinde yemeklerin zeytinyağı kullanılarak hazırlanması önemlidir. Tereyağı bu diyet listesinde hiç yer almaz. Haftada iki gün protein olarak balık ve tavuk tercih edilir. Yumurta ise gün aşırı yenir. Tatlı ve kırmızı et yalnızca ayda bir kez yenmelidir. Süt ve süt ürünlerinin yağsız ya da yarım yağlı olanı tercih edilmelidir.
Akdeniz Diyetinde Neler Var?
Akdeniz diyetinde neler var? Diye soranlara öncelikle bol bol sebze ve yeşil yapraklıların olduğunu söyleyebiliriz. Yemekler genellikle fırında hazırlanmalıdır. Kırmızı et tüketimi azaltılmalıdır. Et yemekleri yerine zeytinyağlı yemekler tercih edilmelidir. Tahıllar kepekli ya da tam buğday olmalıdır. Süt ve süt ürünleri yağlı olmamalı az yağlı ya da yağsız olmalıdır. Genellikle peynir ve yoğurt bu diyette ön plandadır. Haftada iki defa deniz ürünü yenmelidir. Yalnızca balık değil diğer deniz ürünleri de tüketilebilir.
Akdeniz Usulü Beslenme
Akdeniz usulü beslenme için öncelikle tereyağının zeytinyağı ile değiştirilmesi gerekir. Bu diyet türünün temelini zeytinyağı oluşturur. Ayrıca kırmızı et tüketimi de azaltılmalı yerine deniz ürünleri daha fazla tüketilmelidir. Protein grubunda kuru baklagiller, süt ve süt ürünleri ön planda olmalıdır. Gün boyunca yeşil yapraklı sebzeler ve salatalar tercih edilmelidir.
Akdeniz Diyeti Örnek Menü
Akdeniz diyeti örnek menü de sabahları bol yeşilliğin yanında yumurta, peynir ve zeytin yenebilir. Öğlenleri salata ve sebze yemeklerinin istediğinizi seçebilirsiniz. Salataları balıkla hazırlayabilirsiniz. Sebze yemeklerinin yanına yoğurt ekleyebilirsiniz. Ara öğünlerde çiğ kuruyemişler doğru seçim olacaktır. Akşamları da yine bol yeşillik, salatanın yanında deniz ürünleri tercih edebilirsiniz.
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