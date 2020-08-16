Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.40'ta Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yaklaşık 7,05 kilometre derinlikte gerçekleşti.