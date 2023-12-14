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        Haberler Sağlık Akdeniz, akciğer kanserinde Türkiye ortalamasının altında

        Akdeniz, akciğer kanserinde Türkiye ortalamasının altında

        Türkiye'de farklı branşlardan 20 profesör, 'Türkiye'nin Akciğer Kanser Haritası'nı oluşturdu. Buna göre, her yıl akciğer kanseri tanısı konulan sayısı 100 binde 60 olarak hesaplandı. Bu oran, Akdeniz Bölgesi'nde 100 binde 42 olarak kayıtlara geçerek ortalamanın altında kaldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 17:11 Güncelleme: 14.12.2023 - 17:11
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        Akdeniz, akciğer kanserinde Türkiye ortalamasının altında
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        Dünyada kanser kaynaklı ölümlerin başında gelen akciğer kanserinden Türkiye'de de her yıl binlerce kişi, hayatını kaybediyor. Başlıca nedenleri arasında sigara kullanımının yer aldığı akciğer kanserine Türkiye'de de her yıl 41 bin kişi, yakalanıyor. Akciğer kanserinin Türkiye'deki yerini tespit etmek ve bunu bilimsel bir yayın haline getirmek isteyen farklı branşlardan 20 profesör, 'Türkiye'nin Akciğer Kanser Haritası'nı oluşturdu.

        ERKEKLERDE DAHA SIK GÖRÜLÜYOR

        Akciğer kanserinin bölgelere göre dağılımı, kadın ve erkek arasındaki dağılımları, tanı süreçleri, tedavi kararları ve prensipleri gibi süreçlerin ele alındığı bilimsel çalışma, 6 ayda tamamlandı. İleride yapılacak çalışmalara ışık tutması hedeflenen 6 aylık çalışma, dünyanın önde gelen dergilerinde de yayımlandı. Araştırmaya göre, akciğer kanseri kadınlara göre erkeklerde 5'te 1 sıklıkla daha fazla görülürken, her yıl 100 binde 72 kişi tanı konulan Ege Bölgesi, ilk sırada yer aldı. 100 binde 42 oranına sahip Akdeniz Bölgesi ise Türkiye ortalaması olan 100 binde 60'ın altında bulunuyor.

        "ÇOK DEĞERLİ BİR KAYNAK"

        Çalışmada yer alan Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Şat Bozcuk, "Farklı branşlardaki 20 meslektaş, uluslararası bir yayın hazırladık. Amacımız, Türkiye'deki akciğer kanseriyle ilgili yaşanan pratiğin fotoğrafını çekip, bilimsel arenada paylaşmaktı. Bu araştırma, çok değerli bir kaynak. Bizden sonra meslektaşlarımız da yararlanıp, 'Neyi, nereye getirdik' sorusunu cevaplayabilecek. Türkiye'de akciğer kanserinin bölgelere göre dağılımına, kadın ve erkek arasındaki dağılımlara, tanı süreçlerine, tedavi kararları ve prensiplerine baktık. Çok değerli bir çalışma olduğunu düşünüyorum" dedi.

        KADINLAR İÇİN RİSK DAHA DÜŞÜK

        Uzun yılların birikimini derleyip, karşılaştırma yaptıklarını belirten Prof. Dr. Bozcuk, "Türkiye'de kadınlarda akciğer kanseri, erkeklere göre 5'te 1 az sıklıkla gözüküyor. Amerika kıtasına baktığımızda, bu farkın daha kapalı olduğunu görüyoruz. Kadınlar dünya ortalamasından daha düşük kanser riski taşıyor. Türkiye'nin bazı bölgelerinde akciğer kanserinin kümelendiğini görüyoruz. Türkiye'nin doğusunda ve batısında görülen kanserler birbirinden farklı. Bu değişikliği, bu çalışmada gözlemledik" diye konuştu.

        EGE BÖLGESİ, İLK SIRADA YER ALDI

        Türkiye'deki tedavi yöntemlerinin de dünyayla paralel gittiğini söyleyen Prof. Dr. Bozcuk, "Akciğer kanserinde Türkiye'de, Ege Bölgesi ilk sırada. Ege'de her yıl 100 binde 72 bireye akciğer kanseri tanısı konuluyor. Daha sonra Marmara, Karadeniz geliyor. Akdeniz ve Doğu Anadolu'da, diğer bölgelere göre daha az görülüyor. Akdeniz Bölgesi'nde her yıl 100 binde 42 kişiye tanı konuluyor. Nedenleri olarak yaşam tarzı, sigara kullanımı gibi birçok konu var. Ümit ediyorum bu çalışma başka çalışmalara ışık tutacaktır" dedi.

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