"2018'de 157 bin 440, 2019'da ise 225 bin 117 bin kişi adayı ziyaret etti. Ziyaretçi sayısında önceki yıllara göre büyük bir artış söz konusu. Bunun temel etkeni bölgedeki huzur ortamıdır. Son zamanlarda kültür gezileriyle Türkiye'nin her yerinden ilimize turist akıyor. Yine İran ve Irak'tan da yabancı misafirlerimizi ağırlıyoruz. Turizmdeki canlılık kente önemli katkı sağlıyor."