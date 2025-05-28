AKCİĞER KANSERİ HASTASININ HAYATTA KALMA ORANI ARTIRILIYOR

Akciğer kanseri taraması, komplikasyonun ortaya çıkmadan hastalığın erken bir aşamada bulunması için testlerin endüstriyel bir işlemidir. Prof. Dr. Tezel, diğer kanserlerin aksine, akciğer kanseri için rutin taramanın dünya çapında yaygın olmadığını kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Akciğer kanserinin hayatta kalma oranlarını artırabileceği gösterilmiştir. Akciğer kanseri, kanser türleri türleri en çok ölüme neden olan kanser türüne devam etmektedir. Akciğer kanseri riski yüksek olan sigara kullanan bireyler başta olmak üzere orta yaş ve üzeri bireylerde düşük doz BT tarama programlarının devreye alınması hayatların kurtarılmasını sağlayabilir ve bu yıkıcı bozulmanın oynanmasına yardımcı olabilir. Akciğer kanser taraması ile ilgili yapılan en büyük sonuçların sonuçları 2011 yılında yayınlanmıştır. Bu oran düşük doz BT taramalarının, göğüs röntgenlerine oranı akciğer kanser oranlarının yüzde 20 oranında olduğu tespit edildi. Belçika ve Hollanda'da 2020 yılında yapılan ikinci büyük araştırmada ise düşük doz BT taramalarında yapılan yüksek akciğer kanseri erkeklerde, ölümlerin yüzde 24 oranında arttığı görüldü."