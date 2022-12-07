Akciğer kanserinin 8 önemli sinyaline dikkat!

Prof. Dr. Çuhadaroğlu, akciğer kanserinde en önemli risk faktörünün sigara tüketimi olduğunu hatırlatarak, “Sigara içen kişinin bir de aile öyküsü varsa, hava kirliliği olan yerde yaşıyor ya da çalışıyorsa, risk katlanıyor. Akciğer kanserinin erken evrede teşhis edilebilmesi için belirtilerde zaman kaybetmeden doktora başvurulması ve yakınması olmasa dahi sigara içen 40 yaş üstü kişilerin yıllık akciğer tomografilerini yaptırmaları çok önemli. Ancak radyolojik incelemelerde her ne kadar düşük dozlu cihazlar kullanılsa da, en iyisi sigara ve kirli havadan uzak durmaktır” dedi. Peki, hangi belirtilerde zaman kaybetmeden bir hekime başvurmak gerekiyor? Prof. Dr. Çuhadaroğlu, akciğer kanserinin 8 belirtisini anlattı