Akciğer kanserini, akıllı ilaç tedavisiyle yendi

Didim ilçesinde yaşayan eski FIFA kokartlı hakem Vahap Beyaz'ın eşi 2 çocuk annesi Meral Beyaz, 3 yıl önce halsizlik ve öksürük şikayetiyle hastaneye başvurdu. Tedavisi sonucunda Beyaz'a akciğerinde bir parça olduğu söylendi. Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Meral Beyaz'a biyopsi yapıldı fakat sonuç alınamadı. Kayseri'deki diş hekimi kızının tavsiyesi üzerine Kayseri Şehir Hastanesi'ne gelen Beyaz'a 2,5 yıl süren akıllı ilaç tedavisi uygulandı. Hastalığının 4'üncü evresinde olan Meral Beyaz, kanseri yenip, sağlığına kavuştu.

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Meral Beyaz, yaşadığı süreci anlatarak, "3 yıl kadar önceydi. Şiddetli halsizlik yaşıyordum. 6-7 ay kadar kuru öksürüklerle devam etti. Didim'de hastanenin göğüs hastalıkları bölümüne gittim. Film çekildi, akciğerimde bir parça olduğu söylendi. Aydın'a sevk ettiler, orada bronkoskopi işlemi yaptılar. Başarılı olamadılar. Biyopsiye girdim. Kızlarımdan birisi Kayseri'de hekim, ona hocamı tavsiye etmişler. Araştırdık ve buraya geldik" ifadelerini kullandı.

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'HAYATIN TADINI ALIYORUM'

Kendi kız çocuklarından sonra doktorunu da oğlu gibi gördüğünü söyleyen Beyaz, "Sonuna kadar inandım. Onu görünce, 'Ben iyi olacağım' dedim. Moral çok önemli. Etrafımdakiler bana bir peri gibi davrandı. Bazen 'İyi ki kanser oldum' diyorum. Bu kadar sevildiğimi anladım. Çok güzel karşılandım. İncinmemem için ellerinden geleni yaptılar. Sağlığımı kaybettiğim an bir sonsuzluk diye düşündüm. Kendimi ölüme hazırladım, çevremi de hazırlamaya çalıştım. Sonradan hocam öyle bir güç verdi ki, 'Ben bunu yenerim, küçücük bir hücre' dedim. Çok inandım, şu anda her işimi yapıyorum. Pazarıma gidiyorum. Alışverişimi yapıyorum. Rutin işlerimin hepsini yapmaya başladım. Hayatı yavaşa aldım. O zaman çok daha mutlu oldum. Hiç bitmeyecekmiş gibi değil, hayatın tadını alıyorum. Sonuna kadar yaşamaya çalışıyorum" diye konuştu.