        Akciğer kanserinde erken teşhis uyarısı! | Sağlık Haberleri

        Akciğer kanserinde erken teşhis uyarısı!

        Prof. Dr. Sevin Başer Öncel, "Akciğer kanseri, tüm kanser türleri içinde en ölümcül olanlardan biri. Bunun en önemli sebebi, akciğer kanserinin geç tanı alması" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2025 - 14:48 Güncelleme: 14.11.2025 - 14:48
        Akciğer kanserinde erken teşhis uyarısı!
        Öncel, akciğer kanseri vakalarının 50-60'lı yaşlardan sonra görülürken, artık gençlerde de tanı alınmaya başlandığını söyledi.

        Akciğer kanserinde en önemli riskin sigara olduğunu vurgulayan Öncel, şunları kaydetti: "Sigara içme alışkanlıkları değiştikçe kanserin tipinde de değişiklikler görülüyor. Her yıl dünyada 2,5 milyon, Türkiye'de ise 30 binden fazla yeni akciğer kanseri vakası tespit ediliyor. Akciğer kanseri, tüm kanser türleri içinde en ölümcül olanlardan biri. Bunun en önemli sebebi, akciğer kanserinin geç tanı alması. Gecikmiş evrede tespit edilince tedavi olasılıklarımız düşüyor. Evre dörtteki bir hastanın beş yıllık yaşam olasılığı yüzde 5-10'lardayken, evre birdeki hastanın beş yıllık yaşam oranı yüzde 90'ların üzerinde. O yüzden ne kadar erken tespit edebilirsek o kadar uzun süre hastalarımız yaşıyor."

        Akciğer kanserinin yüzde 90 nedeninin sigara içilmesinden kaynaklandığını ifade eden Prof. Dr. Öncel, 20-40 yıl içicilerin mutlaka hekime başvurmaları gerektiğini dile getirdi.

        Öncel, ailesinde akciğer kanseri olanların hekime başvurmasını isteyerek, "Yıllardır sigara içmiş kişiler lütfen bir göğüs hastalıkları hekimine başvursun. Erken teşhisle yaşam süreleri çok uzuyor. Tamamen sağlıklı bir ömür olabiliyor. Akciğer kanserinde geç teşhis yaşamda azalmaya neden olurken, erken teşhis hayat kurtarıyor. Geç kalındığında hastamız sıkıntılar yaşayabiliyor" diye konuştu.

