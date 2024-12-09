"Akciğer kanseri, her geçen gün daha fazla kişiyi etkiliyor"

ÖKSÜRÜK, KANLI BALGAM, NEFES DARLIĞI ŞİKAYETLERİNE DİKKAT!

Doç. Dr. Sarı konuşmasına şöyle devam etti: “Akciğer kanseri tanısı genellikle öksürük, kanlı balgam, nefes darlığı gibi şikayetlerle başlar. Bu şikayetler sonrası yapılan tetkikler sonucunda akciğerlerde bir lezyon görülmesi durumunda, hastaya bronkoskopi eşliğinde veya dışarıdan bir iğneyle biyopsi alınarak tanı konur. Tanıdan sonra hastanın evrelemesi yapılır ve tedavi süreci buna göre belirlenir. Erken evre akciğer kanserinde, hastalığı tamamen yok etmek amacıyla cerrahi müdahale yapılabilirken, ileri evrelerde tedavi daha çok hastalığın kontrol altına alınması ve hastanın yaşam süresinin uzatılması hedeflenir.”