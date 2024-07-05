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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Akçansa Bursa Agrega tesisine Platin seviyesinde CSC sertifikası - İş-Yaşam Haberleri

        Akçansa Bursa Agrega tesisine Platin seviyesinde CSC sertifikası

        Akçansa Bursa Agrega tesisi, Türkiye Hazır Beton Birliği Kalite Güvence Sistemi İktisadi İşletmesi tarafından yapılan bağımsız denetim sonucu Beton Sürdürülebilirlik Konseyi'nce (Concrete Sustainability Council) verilen Kaynakların Sorumlu Kullanımı Sertifikası'na Platin seviyede sahip oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.07.2024 - 13:58 Güncelleme: 05.07.2024 - 14:01
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        Akçansa Bursa Agrega tesisine Platin CSC sertifikası
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        Akçansa'nın Bursa Agrega tesisi yapılan bağımsız denetimi başarıyla tamamladı ve Beton Sürdürülebilirlik Konseyi tarafından Platin CSC sertifikası almaya hak kazandı. Firmadan yapılan açıklamaya göre böylece, Türkiye’nin ilk ve tek Platin CSC sertifikalı agrega tesisi olan Akçansa Bursa Tesisi, dünyada da bu seviye sertifikaya sahip 12 tesisten biri oldu.

        Beton Sürdürülebilirlik Konseyi tarafından verilen sertifika, sürdürülebilir üretim yapıldığına dair en üst seviyede tescil niteliği taşıması bakımından öne çıkıyor.

        Akçansa Genel Müdürü Vecih Yılmaz konuya ilişkin şunları söyledi:

        “Türkiye’nin en yüksek paydaş değerine sahip sürdürülebilir yapı malzemeleri şirketi olma vizyonuyla çalışmalarımızı sürdürürken, “yolumuz sürdürülebilir gelecekten geçiyor” diyoruz. İklim değişikliği ile mücadele başta olmak üzere, doğanın korunması amacıyla çalışmalarımıza devam ediyor, sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımımız ile daha güzel bir gelecek için üretiyoruz. Bu yöndeki çalışmalarımızın prestijli kurumlar tarafından takdir görmesinden mutluluk duyuyoruz. Bursa Agrega Tesisimiz ile agrega alanında Türkiye’nin ilk ve tek Platin seviye CSC sertifikasına sahip olmamız, gelecek dönem çalışmalarımız için de bize motivasyon sağlıyor. Daha sürdürülebilir bir dünya için kaynakların sorumlu kullanımını odağımıza alarak faaliyet göstermeye devam edeceğiz”.

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