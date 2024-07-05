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        Haberler Gündem Güncel Deniz çayırını söken iş makinesi operastörüne 774 bin lira ceza | Son dakika haberleri

        Deniz çayırını söken iş makinesi operastörüne 774 bin lira ceza

        Balıkesir'in Erdek ilçesinde 7 ev sahibi tarafından plajın kıyı kesiminde temizlik yaptırmak için kiralanan iş makinesinin operatörüne, koruma altındaki deniz çayırlarını sökmesi nedeniyle 774 bin lira ceza verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 13:32 Güncelleme: 05.07.2024 - 13:44
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          Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Narlı Mahallesi'nde plaj temizliği sırasında koruma altındaki deniz çayırları söküldü.

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          Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri, inceleme başlattı.

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          Kepçeyi kiralayan ev sahipleriyle görüşen ekipler, sahadaki tespitlerinin ardından rapor ve tutanaklarını hazırladı.

        • 4

          774 BİN LİRA CEZA VERİLDİ

          Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce, iş makinesiyle deniz çayırlarını söken operatör Tarık E'ye, Çevre Kanunu'nun biyolojik çeşitliliği tahrip edenlere yönelik yaptırımları da kapsayan 20. maddesinin "k" bendi gereğince 774 bin lira ceza uygulandı.

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          EV SAHİPLERİ HAKKINDA DA SUÇ DUYURUSU

          Deniz çayırlarını kıyıdan söktüren ev sahipleri hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu öğrenildi.

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          NE OLMUŞTU?

          Balıkesir'in Erdek ilçesi Narlı Mahallesi'nde kepçe kiralayarak evlerinin önündeki plajın kıyı kesiminde temizlik yaptıran 7 ev sahibi hakkında, korunan türler arasında yer alan deniz çayırlarını söktürdükleri iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

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          Valiliğin talimatıyla sürdürülen soruşturma kapsamında sahilde inceleme yapan ekipler, kepçe tutarak deniz çayırlarını söktüren ev sahipleriyle görüşüp tutanak hazırlamıştı. Deniz çayırlarından haberdar olmadıklarını, bölgede uyarıcı tabela da bulunmadığını iddia eden ev sahipleri, görevlilere ayaklarının zarar gördüğünü, bu sebeple denizin bir kısmında temizlik yaptırdıklarını anlatmıştı.

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          Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı da deniz çayırlarının korunan türler arasında yer aldığını, bunların sökülmesiyle içlerinde yaşayan ve yine koruma altında bulunan pinalar dahil sayısız deniz canlısına zarar verildiğini belirterek, duruma tepki göstermişi.

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