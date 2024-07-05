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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası Son dakika haberi UEFA'dan Merih Demiral'a skandal ceza! - Futbol Haberleri

        Son dakika haberi UEFA'dan Merih Demiral'a skandal ceza!

        UEFA Disiplin Kurulu, EURO 2024ün son 16 turunda oynanan Avusturya maçındaki bozkurt hareketi nedeniyle milli futbolcu Melih Demiral'a 2 maç ceza verdi. Cezanın 3 maçtan az olması nedeniyle CAS yolunun kapalı olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 05.07.2024 - 13:42 Güncelleme: 05.07.2024 - 16:53
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        UEFA'dan Merih Demiral'a skandal ceza!
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        UEFA, Avusturya maçında bozkurt işareti yaptığı gerekçesiyle milli futbolcu Merih Demiral’a 2 maç ceza verdiğini açıkladı.

        UEFA, EURO 2024 Son 16 Turu’nda Türkiye’nin Avusturya ile karşı karşıya geldiği karşılaşmada, Ay-yıldızlılara galibiyeti getiren golleri kaydeden Merih Demiral hakkında soruşturma başlatmıştı.

        Kararı bugün açıklayan UEFA, Merih Demiral'a "genel davranış ilkelerine uymaması, temel terbiye kurallarını ihlal etmesi, spor etkinliklerini sportif olmayan gösteriler için kullanması ve futbol sporunu itibarsızlaştırması" nedeniyle, 2 maçtan men cezası verdi.

        Merih Demiral'a soruşturma
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        TFF ve Merih Demiral'in verilen ceza sonrasında olayı Uluslararası Tahkim Mahkemesi’ne (CAS) taşıması bekleniyordu ancak; cezanın 3 maçtan az olması nedeniyle CAS yolunun kapalı olduğu öğrenildi.

        UEFA'DAN AÇIKLAMA

        UEFA'dan ceza ile ilgili "Türkiye Futbol Federasyonu oyuncusu Merih Demiral'ın, genel davranış ilkelerine uymadığı, temel nezaket kurallarını ihlal ettiği, spor etkinliklerini sportif olmayan nitelikteki gösteriler için kullandığı ve futbol sporunun itibarını zedelediği gerekçesiyle, katılabileceği toplam iki (2) UEFA milli takım müsabakasından men edilmesine karar vermiştir." açıklaması geldi.

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        TFF'DEN 30 SAYFALIK SAVUNMA

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda kazanılan Avusturya maçında A Milli Takım oyuncusu Merih Demiral'ın eliyle bozkurt işareti yapması nedeniyle açılan soruşturmayla ilgili hazırlanan savunma dosyasını UEFA'ya iletti.

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        Federasyon yetkililerinden alınan bilgiye göre, yerli ve yabancı avukatlarca hazırlanan 30 sayfalık savunma, UEFA Disiplin Kuruluna gönderildi. Dosyada, daha önce yaşanmış çok sayıda örneğe yer verilip, bozkurt işaretinin Anadolu, Orta Asya ve dünyanın birçok yerindeki Türk kökenli halkların 1000 yıllık simgesi olduğu öne çıkarıldı.

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        HOLLANDA VE TURU GEÇERSEK YARI FİNALDE YOK

        Merih Demiral, çeyrek finaldeki Hollanda maçında ve turu geçmemiz halinde yarı final müsabakasında forma giyemeyecek.

        ÇİFTE STANDART! BELLINGHAM'IN CEZASI ERTELENDİ

        UEFA, Slovakya maçında skandal bir harekete imza atan Jude Bellingham'a ise çifte standart barındıran bir ceza verdi.

        İngiliz futbolcuya 1 yıl ertelemeli 1 maç ceza ve 30 bin euro para cezası verildi. Bellingham, maç cezası ertelemeli olduğu için turnuvada oynamaya devam edebilecek.

        NE OLMUŞTU?

        2 Temmuz Salı günü oynanan ve A Milli Takımımızın 2-1'lik zaferiyle sonuçlanan Avusturya maçı sonrası oyuncumuz Merih Demiral hakkında soruşturma başlatılmıştı.

        UEFA'dan yapılan soruşturma açıklamasında Merih'in yaptığı bozkurt işareti için 'uygunsuz hareket' ifadesi kullanılmıştı.

        BAKAN BAK'TAN TEPKİ: ÇİFTE STANDART

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Ülkemize ve milli futbolcumuz Merih Demiral'a uygulanan bu çifte standarda karşı hukuki yollardan hakkımızı aramaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Bakan Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Avusturya maçındaki "bozkurt" hareketi nedeniyle UEFA tarafından milli futbolcu Merih Demiral'a 2 maç ceza verilmesine tepki gösterdi.

        Bak, "UEFA'nın, hukuki hiçbir dayanağı olmayan, bütünüyle siyasi olduğuna inandığımız haksız ve yanlı kararını kınıyoruz. Ülkemize ve milli futbolcumuz Merih Demiral'a uygulanan bu çifte standarda karşı hukuki yollardan hakkımızı aramaya devam edeceğiz. Futbolcularımıza inanıyoruz. Onlar da gereken cevabı yeşil sahada verecektir!" paylaşımında bulundu.

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