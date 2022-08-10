2 mavi bayraklı plaja sahip Karadeniz'in turizm ilçesi

Gelen misafirlerin Akçakoca'ya değer kattığını belirten Yanmaz, "Bildiğiniz gibi Akçakoca iki metropol kent arasında olan, Karadeniz'in kıyısında mavi ve yeşilin birleştiği kumsallarının dört dörtlük olduğu şirin bir ilçemiz. Misafirlerimiz doğa ve deniz turizmini yaşamak için Akçakoca'ya geliyorlar" şeklinde konuştu.