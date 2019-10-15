15 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul genelinde kolaylık sağlayan ve başta ulaşım araçları olmak üzere, 6.252 otobüs, 118 Metro istasyonu, 51 metrobüs istasyonu, 64 deniz taşımacılığı istasyonu, 3 teleferik istasyonu, 58 tramvay istasyonu, 163 şehir tuvaleti, 469 İSPARK Otoparkı (57 kapalı, 161 açık, 251 yol üstü olmak üzere),ayrıca 130 BELTUR noktası (114 büfe ve 16 köşk de dahil) toplam 17.000'i aşkın noktada, 29 üye işyerinde elektronik para kartı olarak kullanılan Akbil yani diğer adı ile İstanbulkart ve Akbil Kartının yenileme işlemi hakkında bilinmesi gerekenler tüm detayları yazımızda sizler için derledik.
AKBİL (İSTANBULKART) NEDİR VE ÇEŞİTLERİ NELERDİR?
Metro, metrobüs, tramvay, Marmaray, Finiküler ve vapur gibi ulaşım araçlarında biniş kartı olarak kullanılan kartlardır Akbil ya da İstanbulkartlar. Akbil (İstanbulkart) çeşitleri şunlardır:
Anonim kart; Bireysel temsilciliklerinden ve Otomatik Dolum Makinesinden temin edebilen, her seferinde yeniden dolum imkanı olan kişiselleştirilmemiş istanbulkart’tır. Kaybolması durumunda herhangi bir yere başvurmanız gerekmeksizin yeniden alabileceğiniz karttır.
Mavi (Abonman) kart; İstanbulkart içine yüklenen, fiyatı ve kullanım koşulları UKOME(Ulaşım Koordinasyon Merkezi) tarafından belirlenen aylık abonman yüklenerek kullanılan "istanbulkart"tır. Aylık yüklemenin yanında harici olarak normal dolum yapılarak da kullanılabilen kişisel karttır.
Öğrenci kartı; Yüksek Öğretim Kurumu Kanunu, Çıraklık Eğitim Kanunu çerçevesinde eğitim gören öğrenciler ile Temel Eğitim Kanunları ve diğer kanunlar kapsamında eğitim gören öğrenciler, Açık İlköğretim, Açık Lise, Kur'an Kursu öğrencilerinin alabileceği İndirimli Akbil ya da İstanbulkart' tır.
Öğretmen kartı; Temel Eğitim Kanunları çerçevesinde, Yüksek Öğretim Kurumu Kanunu, Çıraklık Eğitim Kanununa tabi öğretmenler ile diğer kanunlar kapsamında tam zamanlı sözleşme esasına göre çalışan ve öğretmenliği Milli Eğitim Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik kaydı ile belgelendirilen öğretmenlerin alıp kullanabileceği İndirimli Akbil ya da İstanbulkart' tır.
60 yaş indirimli kartı; Gün, ay ve yıl olarak 60 yaşından gün almış yolcularımızın, toplu taşıma araçlarında kullanabileceği indirimli Akbil ya da İstanbulkart'tır. 60+ indirimli tarife hakkı, sadece Türk vatandaşı olanlar için geçerlidir.
Ücretsiz kartlar; Toplu ulaşımda uygulanan ücretsiz tarifeyi kullanmaya hak kazanmış kişilere verilen 65 yaş üstü kartı, sarı basın kartı, engelli kartı, gazi kartı, vazife malulü, Vazife Malulü Ailesi, EHS Polis, Engelli Refakatçisi, Zabıta personel, Şehit Ailesi gibi yolculara verilen kişisel kartlardır.
AKBİL YENİLEME İŞLEMİ NEDİR VE NASIL YAPILIR?
Tamamen ücretsiz olan İstanbulkart sahiplerinin Akbil ya da İstanbul kartlarını yılda bir kere Başvuru merkezlerinde güncellenmesi gerekmektedir.
Akbil’in (İstanbulkart) Genel Özellikleri Nelerdir?
Kartın temassız çalışma özelliği, kişiye kullanım kolaylığı sağlar. Yolcu; kartını, cüzdanında taşıyabilir ve cüzdanından çıkartmadan kullanabilir. Geniş bellek kapasitesi ve genişletilebilir yapısı sayesinde çoklu uygulamalarda kullanılabilme imkânı tanır. Aktarma, indirim, ücretsiz vb. şekilde 23 farklı çeşidi bulunmaktadır.
İstanbulkart Temini ve Bakiye Yüklemesi Nasıl Gerçekleştirilir?
Akbil ya da İstanbul kart kullanma gereği duyan yolculara kolaylık sağlamak amacı ile İstanbul'un 2,700 den fazla farklı noktalarında bulunan Özel Temsilcilikler, İETT Gişeleri ve Biletmatik (insansız dolum makinasından) cihazlarından kolaylıkla Anonim İstanbulkart temini gerçekleştirilebilirken, istanbulkart'lara istenilen miktarda bakiye dolumu ise insanlı dolum cihazlarından (AKDOM/POS cihazı bulunan temsilciler) ya da herhangi bir insansız dolum makinasından (Biletmatik) en az 5.00 Tl olmak üzere kağıt para ile yapılabilir.
Akbil (İstanbulkart) Yenileme işlemi nereden Yapılır?
Vatandaşların kişisel olarak Akbil ya da Mavikart ( Aylık İstanbulkart) başvurusu yapıp teslim aldığı, kart yenileme işlemlerini gerçekleştirebildiği yer olarak, İstanbul genelinde 22 noktada bulunan başvuru merkezleri bulunmaktadır ve bunların çalışma saatleri ve hizmet şekilleri aşağıda belirtildiği gibidir.
Öğrenci Aylık Akbil Nasıl Alınır? Öğrenci Mavi Kart Nasıl Alınır? Öğrenci Akbil Ücreti Ne Kadar Oldu?
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB),kent genelindeki öğrencilerin toplu ulaşım araçlarında kullandığı aylık mavi kart ücretinin 2019 ikinci yarısı itibari ile aylık abonman ücretini 85 liradan 40 liraya düşürme kararı aldı. Öğrenci aylık mavi kart aylık ücretinin 40 lira ve 200 geçiş olarak belirlenmesi kararı kabul edilerek işleme koyuldu.
İndirimli Öğrenci Kartı Nedir Ve Nasıl Alınır?
Yüksek Öğretim Kurumu Kanunu çerçevesinde, Çıraklık Eğitim Kanunu kapsamında eğitim gören öğrenciler ile Temel Eğitim Kanunları ve diğer kanunlar kapsamında eğitim gören tüm öğrenciler, Açık İlköğretim, Açık Lise, Kur'an Kursu öğrencilerinin de dahil olarak alabileceği Aylık İndirimli İstanbulkart' tır.
Eğitim Gören Öğrencilerin ve Açık İlköğretim, Açık Lise ve Kur'an Kursu öğrencilerinin Öğrenci Kartı Alabilmeleri İçin İzlenmesi Gereken Yol Nedir?
Örgün eğitim gören öğrenciler için gerekli evraklar
Ayrıca ve Açık İlköğretim, Açık Lise ve Kur'an Kursu öğrencilerinin Öğrenci Kartı Alabilmeleri İçin de gerekli olan koşullar,
Önemli Not:
Öğrenci Akbil’i Nasıl Yenilenir?
31 Aralık 2019, Öğrenci Kartları için son yenileme tarihidir. Öğrencilerin bu tarihten önce mutlaka Kartlarını yenilemeleri gerekiyor. MEBSİS ve YÖKSİS‘den yenileme işlemi sağlanan bilgilerle otomatik olarak yapılıyor. İndirimli karttan yararlanan öğrenci ve öğretmenlerin son durumlarının hakkında (devam edip – etmediği) tespitler yapıldıktan sonra, yenileme işlemi MEBSİS ve YÖKSİS kontrolünden geçtikten sonra kartınıza tanımlanıyor. Fakat yenileme işleminin kartınıza kayıt edilerek yenilenmesi ve güncellenmesi ayrıca ücretinin alınması için İstanbul Kart Satış Noktaları veya Otomatik Satış Makinalarından yeniden dolum yapılması gerekiyor. Yenileme işlemi, İstanbul genelinde bulunan yaklaşık 780 civarında Biletmatik cihazından gerçekleştirilir ve dolum yapılma esnasında yenileme işleminiz otomatik olarak tamamlanmış oluyor.
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