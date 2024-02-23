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        Haberler Ekonomi Girişimcilik Akbank ve TurkishWIN'den kadın girişimciler için güç birliği - Girişimcilik Haberleri

        Akbank ve TurkishWIN'den kadın girişimciler için güç birliği

        Akbank ve TurkishWIN iş birliğiyle gerçekleşen BinYaprak Kadın Girişimci Mentorluk Programı ilk dönemine başladı. Yapılan açıklamaya göre, program kapsamında 100 girişimci kadın, işlerini geleceğe taşımalarına yardımcı olacak bilgi, deneyim ve uzman ağından faydalanacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.02.2024 - 15:00 Güncelleme: 23.02.2024 - 15:00
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        'BinYaprak' 100 girişimci kadın ile başladı
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        Akbank’ın destekleriyle gerçekleşen, TurkishWIN’in öncülüğünde yürütülen BinYaprak Kadın Girişimci Mentorluk Programı’nın ilk dönemi 22 Şubat’ta düzenlenen açılış etkinliği ile başladı. Buluşmada girişimci kadınlar ve mentorler, ekosistem paydaşlarıyla bir araya geldiler, deneyim ve bilgi paylaşımında bulundular.

        15 TurkishWIN paydaşı tarafından desteklenen program kapsamında, 100 girişimci kadın, 100 mentor ile bire bir mentorluk desteği alacak. 6 aylık program süresince, girişimci kadınlar alanında uzman gönüllü mentorlerden destek alacak ve deneyimlerini paylaşacaklar. Bu sayede her bir girişimci, işi, sektörü ve bireysel ihtiyaçları doğrultusunda rehberlik alacak ve dahil oldukları güçlü ağ ile yeni iş birlikleri olasılıklarından da yararlanacaklar.

        'HER YIL 100 GİRİŞİMCİ KADININ İŞLERİNİ İLERİ TAŞIYACAĞIZ'

        Akbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, "Kadın KOBİ’ler ve işletme sahiplerine yönelik Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Kredi Garanti Fonu (KGF) iş birliğinde kapsayıcı finansal çözümleri hayata geçirdik. Girişimci kadınların hem teminat sorununa çözüm getiriyor hem de mentorluk, danışmanlık ve eğitimlerle yanlarında yer alıyoruz. 2023 yılında hızlandırdığımız bu çalışmalarla destek sunduğumuz işletme sahibi kadınların sayısını bir önceki yıla göre yüzde 50 artırdık. Önümüzdeki dönemde ise bu etkiyi genişletme hedefiyle ilerliyoruz. Her yıl 100 girişimci kadının işlerini ileri taşımalarında rol alacağız" dedi.

        TurkishWIN Kurucusu Melek Pulatkonak ise, "Kadınların istihdama katılımda eşit fırsatlar sunmadıkça ve kadınlarımızı ekonomiye dahil etmedikçe ülke ekonomimizin potansiyelinde büyümesi ve sürdürülebilir bir kalkınma modeline geçmemiz mümkün değil. Paydaşlarımız ve 100 gönüllü mentorumuzla birlikte BinYaprak Kadın Girişimci Mentorluk Programımızda yer alıp, hayal ve hedeflerini bizimle paylaşan girişimci kadınlara, 100 binlerce kaplanımıza teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

        Yapılan açıklamaya göre, BinYaprak Kadın Girişimci Mentorluk Programı; Türkiye Kadın Girişimciler Derneği, TÜBİTAK, TÜSİAD, TÜRKONFED, Yönetim Kurulunda Kadın Derneği, Arya Women Investment Platform, Endeavor Türkiye, EBRD, DEİK, Kadir Has Üniversitesi Silivri Teknopark, GYİAD Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı, Ankara TEKMER, Van Teknokent, Viveka’nın katkılarıyla gerçekleşiyor.

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