Akbank UniChallenge+ Dijital Öğrenci İşleri Eğitim Kampı 24 Haziran’da Başlıyor

Dijital pazarlama iletişimi sektöründeki yetenek açığını gidermeye yönelik katkı sağlayan eğitim, bu yıl da yeni adayları iş dünyasıyla buluşturmayı amaçlıyor.

24 Haziran-5 Temmuz tarihleri arasında Boğaziçi Üniversitesi’nde gerçekleşecek eğitimlerde katılımcılar, Akbank tarafından belirlenecek konu ve bilgiler kapsamında, 5’er kişilik gruplar halinde projelerini geliştirecekler.

Akbank’ın ana sponsorluğunu üstlendiği UniChallenge+’a Akbank Gençlik Akademisi de destek sunuyor. Yapay zekadan girişimciliğe, toplumsal cinsiyet eşitliğinden sağlıklı yaşama kadar çeşitli programlar sunan Akbank Gençlik Akademisi’ne şimdiye dek 140 bini aşkın üniversite öğrencisi katıldı.

Program için son başvuru tarihi 31 Mayıs. Programda geçen yıl olduğu gibi deprem bölgesinden yapılan başvurular için özel bir kontenjan ayrılacak. İki haftalık eğitim sonunda Akbank tarafından verilecek bilgilerle hazırlanacak katılımcı sunumları sonrasında ilk 3 grup arasında yer alan katılımcılar, IAB üyesi firmalarda staj imkanı bulacaklar.

Her yıl IAB Eğitim Yürütme Kurulu tarafından değerlendirilen başvurular 9 yılda 3 bini aştı. Programa 77 şehir ve 170 üniversiteden başvuru yapıldı. Programa katılma hakkı kazanan 520 öğrencinin 314'ü İstanbul dışından başvuran öğrencilerden oluştu.