Akbank 2 gün kapalı kaldı!

Akbank müşterileri, Salı gününün sabah saatlerinden itibaren 43 saat süreyle bankacılık işlemlerini yapamadı. Sosyal medyada siber saldırı iddialarını da beraberinde getiren konunun kısa süre sonra sistemsel arıza olduğu anlaşıldı. Söz konusu arızadan internet ve mobil bankacılık kanalarının yanı sıra ATM işlemleri de etkilendi.
ÇOK SIK ARIZA YAŞANIYOR
Dünya bankacılık tarihinde ilk kez bir banka 2 gün sistemlerinin göçmesi nedeniyle faaliyet gösteremedi. Akbank’taki sorun ise ilk değil. Son dönemde sıkça rastlanan arızalar müşterilerini adeta çılgına çevirdi. Sosyal medyadan tepkilerini gösteren müşterilerin kimi okul taksidi yatıramadı kimi ticari ödemeleri için hesaplarına bakamadı. Hal böyle olunca neredeyse 2 gün gibi uzun bir süre banka ortadan kaybolunca tepkiler de çığ gibi büyüdü.
Son yıllarda şube kapatarak çalışan sayısını sürekli azaltan ve internet bankacılığında iddialı olduğunu ifade eden bankanın bu alana bu kadar ağırlık verirken üstelik de yatırım yaptığını söylerken banka mobil hizmetlerinin saatlerce açılamaması da müşterilerini düşündürdü.
Mağdur müşterilerin sosyal medyadaki şikayetlerinin ardından önceki gün öğleden sonra Twitter'dan bir açıklama yapan Akbank, sorun ile ilgili "Sistemlerimizde yavaşlama ve kesintiler yaşanmaktadır. İlgili birimlerimiz konuyla ilgili çalışmaktadır. Müşterilerimizin gösterdiği anlayış için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.
SİBER SALDIRI İDDİASINI YALANLADI
Banka, bu tweet'ten birkaç saat sonra da siber saldırı iddialarını yalanlayarak "Bugün bankamız sistemlerinde yaşanan yavaşlama ve kesintilerin siber saldırı nedeniyle olduğuna dair kamuoyuna yansıyan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bankamızda hiçbir güvenlik sorunu bulunmamaktadır. Problemin giderilmesi için ilgili birimlerimiz çalışmaktadır. Gösterdiğiniz anlayış için teşekkür ederiz" dedi.
Akbank'ın bu açıklamaları, müşterileri tatmin etmezken, bankacılık işlemleri aksayan sosyal medya kullanıcıları adeta tweet yağdırdı. #Akbank etiketi bugün de trending topic listesinin başlarında yer aldı. Atılan tweet sayısı 50 bini aştı.
Banka sistemsel arızayı saatlerdir gideremediği gibi iletişim faciası halinde adeta müşterilerini de yok saydı. Kredi kartı borçlarınızın ödemesini erteledik diyerek saatler sonra kısa bir bildirim yapan bankanın müşterilerine tutarlı ve itibarlı bir açıklama yapmaktan çekinmesi sosyal medyada iletişim faciası olarak değerlendirildi. Bankadan müşterilerinin güvenlik kaygılarını ve endişelerini azaltacak düzenli ve doyurucu bir açıklama yapılmaması bankanın müşterilerine karşı ‘ciddiyetsizliği’ olarak yorumlandı.
Ünlü astrolog Dinçer Güner de, Akbank'taki mağduriyete tepkisini Twitter'da gösterdi.
Ekonomist Uğur Gürses de Akbank ile ilgili bu paylaşımı yaptı.
Ekonomi yazarı Şelale Kadak da Akbank'taki sorunla ilgili Twitter'da değerlendirmede bulundu.
Anadolu Grubu Otomotiv Grup Başkanı Bora Koçak da Twitter'da eleştirisini dile getiren isimlerden.
Bankadan krizin başlangıcından 33 saat sonra yapılan açıklamada da çalışmaların aralıksız sürdüğünün belirtilmesi ile yetinildi.
39 SAAT SONRA SADECE ATM'LER
Bankadan dün akşam yapılan açıklamada ATM'lerin kullanıma açıldığı belirtildi. Sorunun başlangıcından 39 saat sonra sadece ATM'lerde işlem yapılabileceği duyrulmuş oldu.
GECE YARISI AÇIKLAMA
Gece 01.57 itibarıyla Twitter'da bir açıklama daha paylaşan Akbank, internet ve mobil kanallarının da devreye girmesiyle tüm hizmet kanallarının açıldığını duyurdu. Böylece 43 saat gibi bir süre sonra sorunun çözüldüğü bilgisi verilirken sorunun neden kaynaklandığı ile ilgili ayrıntılı bir açıklama yapılmadı. Müşterilerin bankaya borcu haricindeki mağduriyetlerinin nasıl giderileceği ise halen bilinmiyor.
YASAL OTORİTELERDEN DE AÇIKLAMA BEKLENDİ
Akbank müşterileri yetkililerden doğru dürüst bir açıklama beklerken sosyal medyada yasal otoritelerden de konuyla ilgili bir bildirimde bulunulması için çağrısı yapıldı. Üstelik Banka yönetimi ilk gün yaptığı açıklamayı neredeyse tekrarlarken yaşanan sorunun ne zaman sonlandırılacağını ya da yaşanan mağduriyetlerin kendisine olan borçlar hariç nasıl ortadan kalkacağına yönelik müşterilerine bir açıklama yapmadı.
Bankanın çözülemeyen sorunu müşteriler tarafından farklı mecralarda kayda geçirildi. Müşteriler, internet ve mobil bankacılığında aldığı hatanın ekran görüntülerini paylaştı.
İnternet hizmetlerindeki kesintileri ve şikayetleri rapor eden Downdetector isimli platformun grafiğinde de Akbank'ta yaşanan sorunun yoğunlaştığı saatler görüldü.
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