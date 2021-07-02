Akbank, yenilediği mobil uygulaması Akbank Mobil’den sonra Akbank ATM’lerinin de görsel ve deneyim tasarımını baştan aşağı değiştirdi. Akbank ATM’leri sadece fiziksel tasarımlarıyla değil, müşterilere özel sunulan kişiselleştirilmiş para çekme, para çekiminde banknot seçimi, geliştirilmiş ‘keşfet’ menüsü gibi yeni özellikleri ile de deneyimde fark yaratmaya devam ediyor.
MOBİL GİBİ ATM
Müşterilerine tüm temas noktalarında bütünsel bir deneyim yaşatmayı hedeflediklerini belirten Akbank Strateji, Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce yenilenen ATM’lerle ilgili şöyle konuştu: “Müşterilerimiz ATM’lerde işlemlerini hızlı ve pratik bir şekilde bitirmek istiyor. Biz de her zaman olduğu gibi müşteri ihtiyacını odağımıza alarak, ‘Mobil gibi ATM’ dediğimiz yeni ATM’lerimizi hayata geçirdik. Yeni ATM’lerimizde müşteri deneyimini Akbank Mobil’e benzer tasarladık ve tüm kanallarımızda bütünsel bir müşteri deneyimi yarattık. ATM’lerimiz için en kritik fonksiyonlar olan para çekme, para yatırma ve kredi kartı borç ödemede iyileştirme ve yeni akışlarla birlikte deneyimde mükemmellik hedefi ile ilerledik. Yeni ATM ekranları ile hayatımıza farklı özellikler de girdi. Örneğin, kişiselleştirilmiş sık çekilen tutarlar ana sayfada görünüyor ve müşterilerimiz bunlardan birine tıklayarak hızlıca para çekebiliyor. Para çekerken müşterilerimiz diledikleri banknotları seçebiliyor, QR kod ile para yatırabiliyorlar. Para transferi ve ödeme yaparken öncelikli kayıtlara ve sık yapılan işlemlere erişebiliyorlar. İşlemleri için aradıkları özel fonksiyonlara ise ‘Keşfet’ menüsü altından hemen ulaşabiliyorlar. Yeniliklerimiz ile müşterilerimizin finansal hizmetlerde yaşadıkları deneyimi iyileştirmeye devam ediyoruz” dedi.
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