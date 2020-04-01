Akbank kredi erteleme 2020! Kredi erteleme şartları neler?

Corona virüsün ülkemize sıçraması nedeni ile ülkemizde alınan tedbirler dâhiline bankalarda katıldı. Kendilerinden kredi alan vatandaşı zora sokmamak amacı ile başta kamu bankaları olmak üzere özel bankalar da kredilerde erteleme yapacaklarını açıkladılar. Peki Akbank da kredi ertelemesi yapıyor mu? Akbank alacaklarını hangi şartlarda erteledi? Akbank kredilerini ne zamana kadar erteledi? Konu ile ilgili detayları araştırdık.

Akbank da Kredi Ertelemesi Yapıyor mu?

Akbank, neredeyse tüm dünyayı yangın yerine çeviren ve Türkiye'yi de etkisi altına alan corona virüsü salgını sebebiyle aldığı ekonomik önlemleri açıkladı. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve İş Bankası gibi kamu bankaları da bu anlamda önlem paketlerini açıklamıştı.

Ülkemizde de hızla yayılan Corona virüsü tedbirleri kapsamında çalışma saatleri ve ATM’den para çekme limiti artırma gibi yöntemleri uygulamak için devreye sokan özel bankalardan kredi ödemeleri ile ilgili de adımlar atılıp bir nebzede olsa oh dedirtecek haberler gelmeye başladı.

Akbank da kamu bankalarının başlattığı bu tedbirler dâhilinde yaptığı açıklamada, Bireysel ve tüzel müşterilerimizin 30 Nisan'a kadar olan anapara, faiz ve taksit ödemeleri kendileri tarafından talep edilmesi halinde mevcut koşullarla 30 Haziran’a kadar ötelenebileceği ifadelerine yer verdi.

Akbank Alacaklarını Hangi Şartlarda Erteledi?

Ekonomik önlem paketlerini açıklayan başta kamu olmak üzere özel bankalar arasına Akbank da eklendi. İşte yapılan açıklamaya göre alınan önlemler:

Bireysel ve kurumsal müşterilerinin 30 Nisan 2020 tarihine kadar olan anapara, faiz ve taksit ödemeleri kişinin ya da kurumun talep etmesi halinde mevcut koşullarla 30 Haziran'a kadar ötelenebilecek.

Bireysel ya da kurumsal işlemlerde mobil, internet şube ve ATM üzerinden gerçekleştirilecek EFT ve havale işlemleri 30 Nisan'a kadar ücretsiz olarak yapılabilecek.

Akbank müşterilerinin ATM'lerinden günlük para çekme limiti kart ile ücretsiz 5.000 TL ayrıca buna ek olarak Akbank Mobil'den QR kod ile ücretsiz 5.000 TL olmak üzere günlük 10.000 TL'ye çıkarılmıştı. Bu uygulamanın süresi 30 Nisan'a kadar uzatıldı.

Son olarak Akbank müşterilerinin ortak ATM'lerden para çekme, para yatırma, bakiye görüntüleme ve kredi kartı borcu ödeme gibi işlemlerini 30 Nisan'a kadar ücretsiz olarak gerçekleştirebilecektir.