        Haberler Kültür-Sanat Sinema Akbank Kısa Film Festivali'nin ödüllü filmleri öğrencilerle buluşuyor

        Akbank Kısa Film Festivali'nin ödüllü filmleri öğrencilerle buluşuyor

        Akbank Sanat'ın 21 yıldır sanat tutkunlarını bir araya getiren, 21. Akbank Kısa Film Festivali'nin ödüllü filmleri, 9 Ocak 2026'ya kadar 32 şehirde 50 üniversitede öğrencilerle buluşacak...

        Giriş: 06.11.2025 - 12:51 Güncelleme: 06.11.2025 - 12:51
        Akbank Kısa Film Festivali filmleri öğrencilerle buluşuyor
        Akbank Sanat’ın 2004 yılından bu yana Türkiye’de kısa filmi tanıtmak, yapımını teşvik etmek ve yeni sinemacıları desteklemek amacıyla gerçekleştirdiği Akbank Kısa Film Festivali, 9 Ocak 2026'ya kadar 32 şehirde, 50 üniversitede gençlerle buluşacak. Etkinlik kapsamında, 21. Akbank Kısa Film Festivali’nin yarışma bölümüne katılan 73 ülkeden toplam 2.346 kısa film arasından ödüle layık görülen kısa filmler kampüslerde gösterilecek.

        Yolda
        Yolda

        Ulusal Yarışma “En İyi Kısa Film” ödülünü kazanan, yönetmenliğini Cansu Baydar’ın üstlendiği “Neredeyse Kesinlikle Yanlış”, Uluslararası Yarışma “En İyi Kısa Film” ödülünü kazanan, Samir Karahoda imzalı “Yolda / On The Way”, Genç Bakışlar Yarışması “En İyi Kısa Film” ödülünü kazanan, yönetmenliğini Ada Arıstak’ın üstlendiği “Kimlik” filmleri programda belirtilen üniversitelerde ücretsiz olarak izlenebilecek.

        .png
        .png

        İlk üç haftanın programı şöyle:

        • 11 Kasım 2025, Salı 17.00 Pamukkale Üniversitesi Laodikya Salonu
        • 12 Kasım 2025, Çarşamba 14.00 Süleyman Demirel Üniversitesi SDÜ Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi
        • 13 Kasım 2025, Perşembe 14.00 Afyon Kocatepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi STV Bölümü Film İzleme Salonu
        • 14 Kasım 2025, Cuma 14.00 Uludağ Üniversitesi Mudanya Yerleşkesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü
        • 17 Kasım 2025, Pazartesi 14.00 Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Şener Şen Salonu
        • 18 Kasım 2025, Salı 14.00 TED Üniversitesi Ahmet Ersan Konferans Salonu
        • 19 Kasım 2025, Çarşamba 14.00 Başkent Üniversitesi Prof. Dr. Abdullah Demirtaş Konferans Salonu
        • 20 Kasım 2025, Perşembe 13.00 Ahi Evran Üniversitesi Mucur MYO Konferans Salonu
        • 21 Kasım 2025, Cuma 11.00 Aksaray Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Konferans Salonu
        Neredeyse Kesinlikle Yanlış
        Neredeyse Kesinlikle Yanlış
