Akbank: Kartlarda limit sorunu çözüldü

Akbank, kredi kartlarında mükerrer kayıtlar sebebiyle yaşanan sorunlara ilişkin açıklamada bulundu.

Bankadan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bankamız kredi kartı işlemlerine yansıyan aksaklık giderilmiştir. Bu durumdan etkilenen müşterilerimizin kredi kartlarının limit sorunu çözülmüştür. Mükerrer kayıtlar düzeltilmektedir.

Yaşanan olumsuz süreçten dolayı özür dileriz."