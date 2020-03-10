10 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
02.03.2020 – 31.03.2020 tarihleri arasında SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını Akbank'a taşıyanlar için promosyon ücreti ne kadar merak ediliyor.
AKBANK PROMOSYON TUTARLARI
|Maaş Tutar Aralığı
|SGK Promosyon Tutarı
|Ek Promosyon Tutarı
|Toplam Promosyon Tutarı
|0-1500 TL (1.500 TL hariç)
|500 TL
|200 TL
|700 TL
|1.500 TL – 2.500 TL (2.500 TL hariç)
|625 TL
|225 TL
|850 TL
|2.500 TL ve üzeri
|750 TL
|250 TL
|1.000 TL
Akbank, SGK emekli maaşını Akbank'tan alan müşterilerine maaşları yatmadan 2 gün önce hesaptan para çekme imkanı sunuyor.
Kampanya Koşulları:
SGK emekli maaşını Akbank'tan alan ve emekli maaş hesabında artı para kredisi limiti tanımlı tüm müşteriler kampanyadan yararlanabilecektir.
SGK emeklileri, maaş tarihinden 2 gün öncesi ile maaş ödeme günü arasında mevcut artı para kredisi limitlerini %0 faiz ile kullanabilecek, maaş günü sonrasında Bankamızca geçerli güncel faiz oranları uygulanacaktır.
Çekilebilecek tutar artı para kredisi limiti ile sınırlı olup bu limit Banka tarafından belirlenmektedir.
Maaş gününden önceki 2 gün içinde emekli maaşını Akbank'a taşıyan, maaş hesabına artı para kredisi limiti tanımlanan müşteriler ile ilk kez maaş ödemesi alacak emekliler kampanyadan bir sonraki aydan itibaren yararlanabilir.
Aynı hesaba birden fazla maaş yatması durumunda kampanya ilgili ay içinde hesaba yatan ilk maaş ödemesi için geçerli olur.
İkramiye ve diğer ödemeler ile taksitli artı para kullanımı kapsam dışındadır.
Yeni emekli olacağım, maaşımı/ikramiye ödememi Akbank’tan nasıl alabilirim?
Emekli Sandığı’ndan emekli oluyorsanız, çalıştığınız kuruma vereceğiniz emeklilik dilekçesinde maaş ve ikramiye ödemeleri için banka tercihinizi Akbank olarak belirtebilirsiniz.
SSK veya Bağkur’dan emekli oluyorsanız, e-devlet üzerinden veya SGK İl/İlçe Müdürlükleri’ne emeklilik başvurusunda bulunurken, dolduracağınız Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi’nde maaşınızın yatırılacağı banka tercihini Akbank olarak belirtebilirsiniz.
Emekli maaşınızı Akbank’a taşımak için;
Sadece T.C. kimlik numaranızı gösteren kimliğinizle birlikte size en yakın Akbank Şubesine gelerek emekli maaşınızı Akbank’a taşıyabilirsiniz.
PTT şubelerinden alacağınız e-devlet şifrenizle ya da Akbank İnternet’teki e-devlet yönlendirmesi aracılığıyla www.turkiye.gov.tr(Bu sayfa yeni pencerede açılacaktır) adresine girerek, banka değişikliği işleminizi yapabilirsiniz.
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