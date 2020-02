Akatlar No: 1903 resmen Beşiktaş'ın! - Haberler

Beşiktaş Kulübü, Akatlar'da bulunan No: 1903 isimli sosyal tesiste mutlu sona ulaştı. Habertürk Spor'dan Oğuzhan Genç'in haberine göre; Beşiktaş Belediyesi'ne geçmiş yıllardan biriken borçlar nedeniyle geçtiğimiz kasım ayında belediyenin devraldığı tesis ile ilgili sorunlar çözüldü. Başkan Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yönetim, belediyeye olan borçları kapatırken tesisin kulübe devri dün itibarıyla gerçekleştirildi.

YENİ GELİR KALEMİ

Mali olarak sıkıntılı bir dönemden geçen siyah-beyazlılarda yönetim, No: 1903'ü tekrar kulübe kazandırarak yeni bir gelir kalemi de oluşturmuş oldu. Maç günlerinin yanı sıra diğer organizasyonlar için de taraftarlara haftanın her günü hizmet vermesi planlanan No: 1903'ün kulübün sosyal tesis açığını kapatması hedefleniyor.

URGANCILAR İHALEYİ AÇIKLAMIŞTI

Beşiktaş'ın 15 Şubat günü yapılan divan kurulunda, konuyla ilgili açıklamalarda bulunan genel sekreter Mesut Urgancılar, "Akatlar No:1903 tesisinin geçmiş yıllardaki tüm borçları Beşiktaş Belediyesi'ne ödenmiş ve belediyenin açtığı ihaleye girilmiştir. Bu tesisi tekrar camiamıza armağan etmek istiyoruz” ifadelerini kullanmıştı. Bu vaat de böylece dün gerçekleşmiş oldu.