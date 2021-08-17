Akaryakıttan elde edilen Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tahsilatı tarihi düşük seviyeye indi. Normal şartlarda akaryakıt alan vatandaştan anında tahsil edilen ve ayda 2 kez Maliye'ye ödenen ÖTV'de tahsilat oranları yüzde 90-95'ler düzeyinde seyrediyor. Yılbaşında bu oran yüzde 85 düzeyindeydi ve bu oran bile düşük bulunuyordu. Geçen yıl boyunca 79.8 milyar liralık ÖTV tahakkuk ederken bu tutarın 69 milyar lirası tahsil edilmişti. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı temmuz ayı verilerine göre ise akaryakıttan alınan ÖTV tahsilatı tahakkuk eden verginin yüzde 65'ine kadar indi. Böylece yılın ilk 7 ayında akaryakıttan alınan ÖTV tahsilatı geçen yıl 36 milyar lirayken bu yıl 12.5 milyar lira azalma ile temmuzda 23,5 milyar liraya geriledi. Tahakkuk eden vergi ise 36 milyar lira oldu. Arada 12 milyar liralık tahsil edilemeyen vergi farkı oluştu.
Petrol ve doğalgazdan ÖTV tahsilatı 12.5 milyar lira azaldı
EŞEL MOBİL SİSTEMİ 12 MİLYARI ALDI
Tüm işlemlerin nakit yapıldığı akaryakıttaki bu durum şaşkınlık yarattı. Peki nedir bu durumun nedeni? Yaptığımız araştırmaya göre tahsilatın düşmesinde ilk neden eşel mobil sistemi oldu. Maliye petrol fiyatları arttıkça ÖTV oranını düşürerek vatandaşa yansıyan fiyatı sabit tutmaya çalışıyor. Yılbaşında 47 dolar olan hampetrol fiyatları yüzde 60 artışla 69 dolara çıktı.Maliye'nin kaybının nedeni de bu oldu. 7 ayda geçen yıla göre 12.5 milyar lira daha az tahsilat yapılmış oldu.
7 ayda 35.5 milyar liralık akaryakıt ÖTV'si tahakkuk etti
İNCELEMELER VE CEZALAR ARTIYOR
Konunun bir de tahakkuk tarafı var. Yılın ilk 7 ayında akaryakıt ÖTV'si kaynaklı tahakkuk 35.4 milyar lira oldu. Geçen yıla dönüp baktığımızda tahakkukun da bu yıla göre 11.1 milyar lira daha fazla olduğu anlaşılıyor. Geçen yıl temmuz ayına kadar 46.6 milyar lira ÖTV tahakkuk edilirken tahakkuk/tahsilat oranı yüzde 77 olmuştu. Yani bu yıldan daha iyiydi. Bu yılın tahakkuk rakamlarında dikkat çeken geçen yıl olduğu gibi geçmiş yıllarda tahakkuk etmiş ve ödenmemiş vergilerin bu yıla yansıması durumu. Yılın başında yani ocak ayında 15.6 milyar liralık tahakkuk etmiş vergiye karşı 4.2 milyar lira tahsilat yapıldığı görülüyor. Yani yıla 11 milyar liralık fark ile başlanılmış. Aradaki farkın sebebi de ağırlıklı olarak buradan geliyor. Diğer yandan pandemi döneminde yapılamayan incelemelerin hızla ele alınması nedeniyle kaçakçılara yazılan cezaların artması ve yazılan bu cezaların tahsil edilememesi tahakkuk tarafını şişirirken tahsilat aynı kalıyor. Farkın açılmasının ikinci büyük nedeni de bu gelişme olarak göze çarpıyor.
Tüm vergi gelirlerinin yüzde 51.2'si tahsil edildi
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!