Akaryakıttan elde edilen Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tahsilatı tarihi düşük seviyeye indi. Normal şartlarda akaryakıt alan vatandaştan anında tahsil edilen ve ayda 2 kez Maliye'ye ödenen ÖTV'de tahsilat oranları yüzde 90-95'ler düzeyinde seyrediyor. Yılbaşında bu oran yüzde 85 düzeyindeydi ve bu oran bile düşük bulunuyordu. Geçen yıl boyunca 79.8 milyar liralık ÖTV tahakkuk ederken bu tutarın 69 milyar lirası tahsil edilmişti. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı temmuz ayı verilerine göre ise akaryakıttan alınan ÖTV tahsilatı tahakkuk eden verginin yüzde 65'ine kadar indi. Böylece yılın ilk 7 ayında akaryakıttan alınan ÖTV tahsilatı geçen yıl 36 milyar lirayken bu yıl 12.5 milyar lira azalma ile temmuzda 23,5 milyar liraya geriledi. Tahakkuk eden vergi ise 36 milyar lira oldu. Arada 12 milyar liralık tahsil edilemeyen vergi farkı oluştu.

Petrol ve doğalgazdan ÖTV tahsilatı 12.5 milyar lira azaldı

Aylar 2020 2021 Ocak 4.504.496 4.282.782 Şubat 5.028.873 4.221.504 Mart 5.084.530 3.244.512 Nisan 4.833.158 3.242.749 Mayıs 4.783.775 2.305.862 Haziran 5.212.676 3.373.377 Temmuz 6.416.774 2.675.915 Toplam 35.864.282 23.346.701

EŞEL MOBİL SİSTEMİ 12 MİLYARI ALDI

Tüm işlemlerin nakit yapıldığı akaryakıttaki bu durum şaşkınlık yarattı. Peki nedir bu durumun nedeni? Yaptığımız araştırmaya göre tahsilatın düşmesinde ilk neden eşel mobil sistemi oldu. Maliye petrol fiyatları arttıkça ÖTV oranını düşürerek vatandaşa yansıyan fiyatı sabit tutmaya çalışıyor. Yılbaşında 47 dolar olan hampetrol fiyatları yüzde 60 artışla 69 dolara çıktı.Maliye'nin kaybının nedeni de bu oldu. 7 ayda geçen yıla göre 12.5 milyar lira daha az tahsilat yapılmış oldu.

7 ayda 35.5 milyar liralık akaryakıt ÖTV'si tahakkuk etti

Aylar 2020 2021 Ocak 16.242.036 15.546.168 Şubat 4.584.114 5.120.287 Mart 4.652.834 3.755.742 Nisan 4.891.497 1.856.019 Mayıs 4.526.151 2.806.885 Haziran 5.292.788 3.789.033 Temmuz 6.402.711 2.544.709 Toplam 46.592.131 35.418.843

İNCELEMELER VE CEZALAR ARTIYOR

Konunun bir de tahakkuk tarafı var. Yılın ilk 7 ayında akaryakıt ÖTV'si kaynaklı tahakkuk 35.4 milyar lira oldu. Geçen yıla dönüp baktığımızda tahakkukun da bu yıla göre 11.1 milyar lira daha fazla olduğu anlaşılıyor. Geçen yıl temmuz ayına kadar 46.6 milyar lira ÖTV tahakkuk edilirken tahakkuk/tahsilat oranı yüzde 77 olmuştu. Yani bu yıldan daha iyiydi. Bu yılın tahakkuk rakamlarında dikkat çeken geçen yıl olduğu gibi geçmiş yıllarda tahakkuk etmiş ve ödenmemiş vergilerin bu yıla yansıması durumu. Yılın başında yani ocak ayında 15.6 milyar liralık tahakkuk etmiş vergiye karşı 4.2 milyar lira tahsilat yapıldığı görülüyor. Yani yıla 11 milyar liralık fark ile başlanılmış. Aradaki farkın sebebi de ağırlıklı olarak buradan geliyor. Diğer yandan pandemi döneminde yapılamayan incelemelerin hızla ele alınması nedeniyle kaçakçılara yazılan cezaların artması ve yazılan bu cezaların tahsil edilememesi tahakkuk tarafını şişirirken tahsilat aynı kalıyor. Farkın açılmasının ikinci büyük nedeni de bu gelişme olarak göze çarpıyor.

Tüm vergi gelirlerinin yüzde 51.2'si tahsil edildi

2021 Temmuz Tahakkuk Tahsilat [2/1] % Genel Bütçe Gelirleri 1.387.766.951 711.218.197 51,2 Vergi Gelirleri 879.605.890 581.687.466 66,1 Gelir, Kar ve Ser. Kazançları Üz. Al. Ver, 291.257.451 183.561.209 63,0 Gelir Vergisi 179.589.445 112.798.037 62,8 Kurumlar Vergisi 111.668.006 70.763.172 63,4 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 28.352.703 15.392.987 54,3 Veraset ve İntikal Vergisi 2.448.692 1.124.907 45,9 Motorlu Taşıtlar Vergisi 25.868.303 14.255.514 55,1 Değerli Konut Vergisi 35.708 12.566 35,2 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 347.006.831 199.165.357 57,4 Dahilde Alınan Katma Değer Vergisi 187.589.666 59.576.717 31,8 Beyana Dayanan Katma Değer Vergisi 183.362.553 55.731.550 30,4 Tevkif Suretiyle Kes. KDV 4.227.113 3.845.167 91,0 Özel Tüketim Vergisi 133.108.064 114.182.708 85,8 Petrol ve Doğalgaz Ürünleri 35.418.843 23.346.701 65,9 Motorlu Taşıt Araçları 37.787.838 35.839.586 94,8 Alkollü İçkiler 12.627.249 10.826.868 85,7 Tütün Mamülleri 37.112.497 35.810.800 96,5 Kolalı Gazozlar 1.064.783 953.465 89,5 Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallar 9.096.666 7.405.280 81,4 Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi 17.818.978 17.356.168 97,4 Şans Oyunları Vergisi 3.315.338 3.289.027 99,2 Özel İletişim Vergisi 3.706.112 3.430.226 92,6 Dijital Hizmet Vergisi 1.469.584 1.331.422 90,6 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri -911 -911 100,0 Uluslararası Ticaret ve Muame. Al. Ver. 156.963.653 147.612.888 94,0 Gümrük Vergileri 17.700.493 16.995.917 96,0 İthalde Alınan Katma Değer Vergisi 138.721.038 130.083.501 93,8 İthalde Alınan KDV 138.721.038 130.083.501 93,8 Harçlar 27.467.439 20.362.375 74,1