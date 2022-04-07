MOTORİN, BENZİN VE LPG'YE İNDİRİM VAR MI, ZAM GELECEK Mİ?

Güncel akaryakıt fiyatları sektör temsilcileri tarafından konuşuluyor. Benzin, motorin ve LPG otogaz fiyatları ile ilgili bir zam ya da indirim beklentisi henüz bulunmuyor.

EPGİS FİYAT PAYLAŞIMINI DURDURDU

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Yılmaz’ın çağrısı üzerine akaryakıt sektörünün dağıtım ve bayii dernek temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen toplantı geçtiğimiz günlerde yapıldı.

Toplantının ardından yapılan açıklamada 'tavan fiyat' uygulamasının yeniden gündeme gelebileceği bildirildi. Rusya-Ukrayna savaşının patlak vermesi ile petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş akaryakıta zam olarak yansımış, EPDK ve Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) arasında tartışmanın fitilini ateşlemişti.Karşılıklı açıklamaların ardından, EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunulmuş, EPGİS de sosyal medya üzerinden yaptığı akaryakıt fiyatı duyurularına ara vermişti.

Karşılıklı açıklamaların ardından, EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunulmuş, EPGİS de sosyal medya üzerinden yaptığı akaryakıt fiyatı duyurularına ara vermişti.