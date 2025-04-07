Akaryakıtta indirim beklentisi 7 Nisan 2025: Benzin ve motorine indirim mi geliyor?
Brent petrolün varil fiyatı son dört yılın en düşük seviyesine gerilemesi, akaryakıtta indirim beklentisi yarattı. Döviz kurunda ve petrolde yaşanan dalgalanma, benzin, motorin, LPG gibi kalemlere indirim veya zam olarak yansıyor. Sektör kaynaklarından edinen bilgiye göre, benzin ve motorin fiyatlarında 2 TL'yi aşan bir indirim bekleniyor. Peki, "Benzin ve motorine indirim mi geliyor?" İşte 7 Nisan 2025 Pazartesi güncel akaryakıt fiyatları ile benzin, mazot ve LPG litre fiyatı...
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Akaryakıt fiyatlarında yaşanan son dakika indirim ve zam haberleri araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Son dönemde brent petrol fiyatının 70 dolar seviyesinin altına gerilemesi, "Akaryakıta indirim mi gelecek? Benzin, motorin ve LPG litre fiyatı ne kadar oldu?" sorularını beraberinde getirdi. İşte akaryakıt fiyatlarında son durum...
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MOTORİN VE BENZİNE İNDİRİM Mİ GELİYOR?
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, benzin ve motorin fiyatlarında çarşamba günü itibarıyla 2 TL'yi aşan bir indirim bekleniyor.
Motorin ve benzinin ardından LPG'ye de indirim yapılması bekleniyor.
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"Fiyatlar uzun süre 80 dolar seviyesine dönmeyecek"
Londra merkezli enerji enformasyon şirketi Energy Intelligence Group'un Petrol Piyasaları Ekonomisti Julien Mathonniere, AA muhabirine konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, küresel petrol talebi görünümünün uzun süre düşük seyredeceğini belirterek, fiyatların uzun süre 80 dolar seviyesine dönmeyeceğini söyledi.
Mathonniere, Trump ve OPEC+ grubunun aldığı kararların petrol talebini büyük ölçüde baskıladığına işaret ederek, "OPEC+ grubu piyasaya fazla arz sağlamaya devam ederken, küresel ticaret savaşlarının yarattığı ekonomik belirsizlikler nedeniyle talepte önemli bir artış beklemiyorum. Bu nedenle, petrol fiyatlarının yakın zamanda varil başına 80 dolara geri dönmesini beklemek zor." dedi.
Bu sebeple petrol fiyatlarındaki düşüşün devam etmesinin beklendiğini ifade eden Mathonniere, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Özellikle dünyanın en büyük talep merkezlerinden biri olan Çin'de yapısal ekonomik sorunlar devam ediyor. Üstelik Pekin'in ABD ile büyük bir ticaret fazlası bulunuyor ve bu durum ülkeyi ABD'nin aldığı tarife kararlarında doğrudan hedef haline getiriyor. Petrol talebi hızla artan Hindistan bile olası bir küresel ticaret savaşının yıkıcı ekonomik etkilerini göz ardı edemez. Öte yandan, ABD ekonomisi de yavaşlama riskiyle karşı karşıya çünkü tarifeler nihayetinde Amerikan vergi mükellefleri tarafından ödenecek."
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"Trump'ın korumacı ticaret politikaları, ihracatı artırma hedefleriyle uyuşmuyor"
Mathonniere, ABD yönetiminin ulusal güvenlik politikası ile gümrük tarifelerini ilişkilendirmesinin küresel "ticaret savaşları"nın yaşanmasına zemin hazırladığını ve bu durumun Trump'ın ihracatı artırma hedefleriyle ters düştüğünü ifade etti.
Trump'ın izlediği politikaların küresel ölçekte rekabetçi devalüasyon riskini artırdığını anlatan Mathonniere, "Ülkeler, ABD'nin uyguladığı tarifelere rağmen ihracatlarını rekabetçi tutabilmek için para birimlerini bilinçli olarak değersizleştirebilir. Bu durumda ABD malları diğer ülkeler için daha pahalı hale gelir ve Trump'ın istediğinin aksine ABD'nin ihracatını artırması zorlaşır." ifadelerini kullandı.
Mathonniere, yatırımcıların bu süreçte ABD dolarını izlemesi gerektiğini ifade ederek, doların diğer para birimleri karşısında zayıflaması durumunda petrol talebinin de artacağı bilgisini paylaştı.
Trump'ın ilerleyen 6 ila 8 ay içerisinde doların değerini düşürmeye yönelik adımlar atabileceğini anlatan Mathonniere, böylece ülkede resesyon tehdidi yaratarak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) duruma müdahale etmesinin sağlanacağını ifade etti.
Mathonniere, aynı zamanda ABD'nin İran'a yönelik hamlelerine de dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, "ABD'nin İran'a yönelik askeri bir saldırısı petrol fiyatlarını varil başına 5 dolar artırabilir, ancak risk primleri genellikle beklenenden daha hızlı düşme eğilimindedir." değerlendirmesinde bulundu.
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İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin fiyatı: 46.72 TL
Motorin litre fiyatı: 46.83 TL
LPG litre fiyatı: 28.19 TL
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İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin fiyatı: 46.57 TL
Motorin litre fiyatı: 46.71 TL
LPG litre fiyatı: 27.59 TL
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ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 47.29 TL
Motorin litre fiyatı: 47,57 TL
LPG litre fiyatı: 28,09 TL
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İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 47,65 TL
Motorin litre fiyatı: 47,93 TL
LPG litre fiyatı: 28,04 TL