31 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ADER Başkan Yardımcısı Cemil Direkci, özel ve ticari araçların 31 Aralık’ta öğleden sonra akaryakıt ihtiyaçlarını karşılamaya başladığını, istasyonlarda hareketin saat 21.00’e dek sürdüğünü belirterek, “Vatandaş, akaryakıt ihtiyacını geceye kalmadan karşılamak istiyor. Saat 21.00’den sonra istasyonlarda yoğunluk azalıyor. Bu, sabah saat 11.00’e kadar böyle devam ediyor. Sonra bir miktar daha artıyor” dedi. Direkci, sektörde ses getirecek bir öneride de bulunarak, “Eczanelerde olduğu gibi akaryakıtta da ‘nöbetçi istasyon’ uygulamasına geçilmeli. Her gece belli sayıda istasyonun hizmet vereceği bir yapıya geçilmeli. Böylece maliyet düşecektir. Bu vatandaşa da yansıyacaktır” dedi.
Enerji sektörünü uzun bir gece bekliyor. Elektrik ve doğal gaz şirketleri, olası arıza, kesinti ve şikayetlere karşı ekipleri takviye edecek. Teknik ekipler, arıza ve anlık olarak gelişen kesintilere müdahale etmek üzere hazır bekletilecek.
Akaryakıt sektörü de her zaman olduğu gibi bu gece de kesintisiz hizmet verecek. Peki, vatandaş yılbaşında akaryakıt ihtiyacını hangi saatler arasında karşılıyor? Gece boyuncu istasyonlarda yoğun bir hareket söz konusu mu? Bu soruları ADER Başkan Yardımcısı Cemil Direkci’ye yönelttik.
Bir dağıtım şirketinin yönetim kurulu başkanlığını da yürüten Direkci, 31 Aralık’ta genelde istasyonlarda hareketin saat 16.00’dan sonra başladığını, saat 21.00’e dek yoğun bir akaryakıt alış veriş trafiğinin yaşandığını söyledi. Direkci, “Vatandaş, geceye kalmadan akaryakıt ihtiyacını karşılamak istiyor. Saat 21.00’den sonra yoğunluk azalıyor. Ertesi gün saat 11.00’e kadar da bu tempoda devam ediyor. Sonra bir miktar daha artıyor” dedi.
Direkci, 1 Ocak’ta da gün boyu yoğun bir akaryakıt alış-verişinin söz konusu olmadığını söyledi.
“NÖBETÇİ İSTASYON”
Direkci, akaryakıt sektöründe de maliyet artışlarının önemli bir konu olduğunu belirterek, çarpıcı bir öneride bulundu. Eczanelerde olduğu gibi akaryakıtta da “nöbetçi istasyon” uygulamasına geçilmesini isteyen Direkci, “Her gece belli sayıda istasyon hizmet vermeli. Diğerleri, kapatmalı. Böylece (personel, enerji ve diğer) maliyet düşecektir. Bu vatandaşa da yansıyacaktır” dedi.
Direkci, bu öneriyi petrol sektörüyle ilgili meslek odasına ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na (EPDK) da ilettiklerini belirterek, EPDK’nın bu konuda müdahil olmayı doğru bulmadığını söyledi.
Direkci, gece boyunca çalışacak istasyonların takibinin oda tarafından yapılabileceğini, kurala uymayan (nöbetçi olmamasına karşın çalışan) bayinin de yaptırımla karşı karşıya kalacağı bir yapı oluşturulabileceğini söyledi.
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