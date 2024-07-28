Akaryakıt fiyatları: 31 Temmuz 2024 Mazot ve benzin fiyatı ne kadar oldu?
Akaryakıt fiyatları indirim ve zam haberleriyle gündeme gelmeyi sürdürüyor. Araç sahipleri için brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişikliklerden etkilenen akaryakıt fiyatlarında güncel rakamları haberimizde derledik. Hatırlanacağı gibi, 25 Temmuz gece yarısından geçerli olmak üzere motorine indirim gelmişti. İşte 31 Temmuz 2024 güncel akaryakıt fiyat listesi...
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Akaryakıt fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Yapılan üst üste indirim ve zamlardan sonra akaryakıt fiyatları dikkat çekti. Güncel akaryakıt fiyatlarına ilişkin araştırmalar hız kazandı. Peki, benzin ve motorin fiyatlarında son durum ne oldu, indirim veya zam var mı? İşte 31 Temmuz İstanbul, İzmir, Ankara güncel benzin ve motorin fiyatları...
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MOTORİNE İNDİRİM GELMİŞTİ
25 Temmuz gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 1,59 TL indirim geldi.
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BENZİNDE VE LPG'DE İNDİRİM VEYA ZAM VAR MI?
Benzinde ve LPG'de ise indirim veya zam beklenmiyor. Bir gelişme yaşanması durumunda haberimize eklenecektir.
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İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 44,86 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 43,35 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 22,81 TL
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İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 45,00 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 43,43 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 23,28 TL
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ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
Ankara'da benzin litre fiyatı: 45,70 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 44,18 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 23,25 TL
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İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İzmir'de benzin litre fiyatı: 46,10 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı: 44,64 TL
İzmir'de LPG litre fiyatı: 22,87 TL