Akaryakıt fiyatlarına zam geldi! 27 Temmuz güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları
Motorin ve benzin fiyatları, brent petrol ve dövizdeki değişimlere göre dalgalı bir seyir izliyor. ÖTV artışının ardından akaryakıt fiyatları 37 TL sınırına gelirken 25 Temmuz Salı günü itibarıyla benzin fiyatlarına 2 TL zam geldi. Benzin fiyatlarına son 2 ayda yüzde 70, motorin fiyatlarına ise yüzde 75 oranında zam gelirken LPG fiyatlarında da fiyat artışı uygulandı. İşte 27 Temmuz 2023 Perşembe güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin fiyatları...
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Güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin fiyatları araç sahiplerinin gündeminde yer alıyor. Motorin ve benzin fiyatlarına yapılan peş peşe zamların arından araç sahiplerini üzecek bir haber daha geldi. 21 Temmuz'da motorin fiyatlarına gelen 1 lira 55 kuruşluk zammın ardından ÖTV artışı uygulandı. 25 Temmuz Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına zam gelirken LPG fiyatlarına da zam geldi. İşte 27 Temmuz güncel LPG, motorin ve benzin fiyatlarında son durum...
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BENZİN FİYATLARINA ZAM GELDİ
Benzin fiyatlarına 25 Temmuz Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 2 lira zam geldi.
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LPG'YE ZAM GELDİ
LPG fiyatlarına 26 Temmuz Çarşamba günü itibarıyla 24 kuruş zam geldi. Motorin fiyatlarında ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.
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İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 27 TEMMUZ 2023
İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 35,99 TL
İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda: 33,81 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda: 14,23 TL
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İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 36,03 TL
İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda: 33,87 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda: 13,80 TL
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ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
Ankara'da benzin litre fiyatı: 36,55 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 34,37 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 14,25 TL
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İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
İzmir'de benzin litre fiyatı: 36,56 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı: 34,49 TL
İzmir'de LPG litre fiyatı: 14,26 TL