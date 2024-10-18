Akaryakıt fiyatları son durum: 18 Ekim LPG, Mazot, Benzine zam geldi mi, indirim var mı, güncel fiyatlar ne kadar?

Brent petrol ve döviz kuru hareketliliği vatandaşların güncel akaryakıt fiyatlarını sorgulamasını arttırdı. En son hem petrol fiyatlarında hem de döviz kurlarındaki hareketlenme sonrası akaryakıt fiyatlarında tabelayı bir kez daha değiştirdi. İşte 18 Ekim 2024 LPG, Mazot, Benzin fiyatları son durum