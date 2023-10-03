Akaryakıt fiyatları yakından takip ediliyor. Son olarak 27 Eylül'de benzin fiyatlarına yapılan 1 lira 94 kuruşluk indirimin ardından LPG'ye zam haberi geldi. LPG fiyatlarına yapılan zam sonrasında güncel akaryakıt fiyatlarına ilişkin araştırmalar hız kazandı. Peki, benzin ve motorin fiyatlarında son durum ne? İşte 3 Ekim İstanbul, İzmir, Ankara güncel benzin ve motorin fiyatları...