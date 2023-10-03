Araç sahipleri dikkat! 3 Ekim 2023 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
Akaryakıt fiyatları indirim ve zam haberleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Araç sahipleri için brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişikliklerden etkilenen akaryakıt fiyatlarında güncel rakamları haberimizde derledik. Son olarak yapılan LPG zammı pompa fiyatlarına yansıdı. İşte 3 Ekim 2023 güncel akaryakıt fiyatları listesi...
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Akaryakıt fiyatları yakından takip ediliyor. Son olarak 27 Eylül'de benzin fiyatlarına yapılan 1 lira 94 kuruşluk indirimin ardından LPG'ye zam haberi geldi. LPG fiyatlarına yapılan zam sonrasında güncel akaryakıt fiyatlarına ilişkin araştırmalar hız kazandı. Peki, benzin ve motorin fiyatlarında son durum ne? İşte 3 Ekim İstanbul, İzmir, Ankara güncel benzin ve motorin fiyatları...
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LPG'YE ZAM!
3 Ekim Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere LPG grubuna 69 kuruşluk zam geldi.
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İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 36,61 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40.06 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 18,08 TL
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İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 36,66 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40,12 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 18,53 TL
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ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
Ankara'da benzin litre fiyatı: 37,26 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 40,64 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 18,50 TL
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İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İzmir'de benzin litre fiyatı: 37,36 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı: 40,80 TL
İzmir'de LPG litre fiyatı: 18,15 TL
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